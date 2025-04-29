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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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В результате обстрела россиянами Днепропетровщины ранены 5 человек, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

В течение 29 апреля россияне обстреливали Днепропетровскую область FPV-дронами и КАБами. Травмированы 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

В течение дня агрессор бил по Никополю FPV-дронами. Обстрелял Мировскую громаду на Никопольщине.

Пострадали четверо людей. Это мужчины 41, 51 и 81 лет. И 76-летняя женщина. Людям оказали медицинскую помощь. Они приходят в себя дома.

Загорелось на территории коммунального предприятия и в частном доме. Повреждена также пожарная машина.

Что повреждено в Никопольском районе?
Что повреждено в Никопольском районе?

Синельниковский район

Беспилотником враг попал и по Новопавловской громаде Синельниковского района. Повреждены дом и хозяйственная постройка.

По уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Великомихайловской громаде ранена 48-летняя женщина. Она - на амбулаторном лечении.

Разрушен частный дом, еще 12 домов - пбиты. Уничтожены также 2 авто, одно - разбито. Зацепило линию электропередач.

Обстрел Днепропетровской области
Обстрел Днепропетровской области

Напомним, в ряде населенных пунктов Межевской и Новопавловской поселковых территориальных громадах Днепропетровщины объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.

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