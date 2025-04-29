Спасатели потушили пожар в учебном заведении после российского обстрела Сумщины. ФОТО
В результате российского обстрела Конотопского района вспыхнул пожар. Спасатели тушили огонь под повторным ударом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Российские войска обстреляли пограничное село Конотопского района. Повреждены нежилые здания, в частности учебное заведение, где вспыхнул пожар. Во время тушения враг осуществил повторный обстрел. Спасатели вовремя спрятались в укрытие. Пострадавших нет. После стабилизации ситуации пожар ликвидировали", - говорится в сообщении.
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Чим займається вище керівництво України? Чекає , коли всіх українців знищать?
Це явно не українське керівництво, а кацапське.👈