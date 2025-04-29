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Новости Фото Обстрелы приграничья Сумщины
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Спасатели потушили пожар в учебном заведении после российского обстрела Сумщины. ФОТО

В результате российского обстрела Конотопского района вспыхнул пожар. Спасатели тушили огонь под повторным ударом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Российские войска обстреляли пограничное село Конотопского района. Повреждены нежилые здания, в частности учебное заведение, где вспыхнул пожар. Во время тушения враг осуществил повторный обстрел. Спасатели вовремя спрятались в укрытие. Пострадавших нет. После стабилизации ситуации пожар ликвидировали", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Конотопского района

Автор: 

Конотоп (123) обстрел (27259) Сумская область (3151) Конотопский район (9) война в Украине (3998)


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29.04.2025 21:27 Ответить
В рашкі вже давно не повинні працювати ніяки учбови заклади, як і в Україні.
Чим займається вище керівництво України? Чекає , коли всіх українців знищать?
Це явно не українське керівництво, а кацапське.👈
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29.04.2025 21:30 Ответить
тьо шоце нельзя було у відповідь вгатити по кацапському навчальному закладу?
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29.04.2025 21:31 Ответить
Відповідь дали по їх прикордонних містах?
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29.04.2025 21:34 Ответить
 
 