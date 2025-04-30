Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ стремится заключить мирное соглашение не с США, а с Украиной.

Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мирное соглашение должно быть заключено Россией не с США, а с Украиной", - сказал он.

По его словам, диктатор Путин остается "открытым для политико-дипломатических методов урегулирования".

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