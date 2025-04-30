РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости Мирное соглашение
4 007 43

Мирное соглашение должно быть заключено не с США, а с Украиной, - Песков

В Кремле сделали заявление о мирном соглашении. Что известно

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ стремится заключить мирное соглашение не с США, а с Украиной.

Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мирное соглашение должно быть заключено Россией не с США, а с Украиной", - сказал он.

По его словам, диктатор Путин остается "открытым для политико-дипломатических методов урегулирования".

Также читайте: Готовность РФ к переговорам без предварительных условий остается актуальной, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1888) россия (95615) США (26743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Вы, поцы, с Японией сперва подпишите, у которой вы оттяпали Курилы и Сахалин.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:15
+13
Алконавт синюшний , лікуйся і негайно , бо від тебе несе трупним запахом
показать весь комментарий
30.04.2025 12:28
+10
Будапештський меморандум можу тобі підписати, хробаче.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будапештський меморандум можу тобі підписати, хробаче.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:14 Ответить
Вы, поцы, с Японией сперва подпишите, у которой вы оттяпали Курилы и Сахалин.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:15 Ответить
Ще треба Кенігсберг повернути, який у них в "аренді"
показать весь комментарий
30.04.2025 12:25 Ответить
Мир и быдлостан это несовместимые вещи, ваше место в аду, горите синим пламенем, уроды!
показать весь комментарий
30.04.2025 12:15 Ответить
Ви ж ці роки ******* що це з вами НАТА воює
показать весь комментарий
30.04.2025 12:17 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 12:22 Ответить
Алконавт синюшний , лікуйся і негайно , бо від тебе несе трупним запахом
показать весь комментарий
30.04.2025 12:28 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 12:41 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 12:59 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 12:19 Ответить
Ага, Україна має погодитися на анексію своїх територій і зафіксувати це на папері? Ну нє **"ньки вони?
А з Японією у рашки є мирний договір після другої світової?
показать весь комментарий
30.04.2025 12:23 Ответить
В України до 2014 року вже був Договір про дружбу. Для чого ще якийсь новий?
показать весь комментарий
30.04.2025 12:28 Ответить
Готові прийняти репарації, відхід до кордонів 1991 року та вибачень. Також підписати з країнами ЕС та іншими гарантами договір про мир. Сподіваюсь, піськов це знає…. Краще зараз це зробити….але щось мені підказує, що вони в Рашці задумали своє….
показать весь комментарий
30.04.2025 12:28 Ответить
І як ти їх примусиш?
показать весь комментарий
30.04.2025 13:32 Ответить
з члєніним домовляйся, бл*ядіна кацапопідарська. він же "прідумал Україну"
показать весь комментарий
30.04.2025 12:29 Ответить
"Мирное соглашение" в том виде ,как это видят в москве- капитуляция, с неизбежным продолжением через некоторое время. "***** остается открытым", кто бы сомневался...
показать весь комментарий
30.04.2025 12:30 Ответить
Логічно. Поки між собою не домовимся, то припинення бойових дій не буде.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:31 Ответить
Може тоді й умови будуть кращі, ніж за Тромбона-посередника.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:35 Ответить
Не гірші так точно. Ховатися за спинами інших у таких серьйозних переговорах це позиція слабкості самої міжнародної субєктності України. Це як у школі, коли тебе ображають однолітки у класі, кликати на поміч своїх батьків, . Тут те саме, поки не покажеш що ти ,,сторона переговорів,, а не ,,анклав західних транснаціональних корпорацій,, діла не буде....
показать весь комментарий
30.04.2025 12:43 Ответить
Нет, господин Писькофф, вы воюете с НАТОЙ, а в НАТЕ главные США !!!
Перехрюкайте ваши предложения с Оранжевым Вошьдём !!!
показать весь комментарий
30.04.2025 12:31 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 12:38 Ответить
Пішов накуй
показать весь комментарий
30.04.2025 12:32 Ответить
Ну ось США послали лісом) А дружбану Трампу спростили завдання та рятують рейтинг..
показать весь комментарий
30.04.2025 12:32 Ответить
Так що?! Україна вже суб*єкт Міжнародного права? Підоросія з нею вже може підписувати міждержавні договори?
А що так несподівано ваш сцар змінив мелодію "органчика"(с) в своїй голові?
показать весь комментарий
30.04.2025 12:36 Ответить
У Пескова надія що нерви в момент підписання у зрадників здадуть.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:37 Ответить
Вони запропонують ще раз підписати "стамбульські угоди".
показать весь комментарий
30.04.2025 13:02 Ответить
Даже цей довбо....б зрозумів що головне слово за Україною,.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:43 Ответить
До кінця травня втрати кацапів сягнуть мільйона вбитими та пораненими. Як бачимо для того щоб кацапи забралися за порєбрік потрібно більше втрат...
показать весь комментарий
30.04.2025 12:43 Ответить
Мирну угоду укладеш з кобзоном падло. А між Україною і Сосією миру ніколи не буде.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:45 Ответить
Це щось нове. До того жоден зал%упенкуйло не заявляв, про Мир на папері з Україною.
Почекаємо заяв пересідєнта, а то йоршик як завжди набреше...
В будь-якому випадку - це імітація миру.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:45 Ответить
Укласти можна: вивід російських військ з території України,включаючи з автономної республіки Крим.Виплати репарацій."Прощай любов,помідори поїли,калітка закрилась і нам с тобою різні шляхи.
показать весь комментарий
30.04.2025 12:51 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 12:55 Ответить
Приплыли… Вы же все это время пистели , что вы не с Украиной воюете , а с сша ))) на територи Украины
показать весь комментарий
30.04.2025 12:56 Ответить
Зейло підпише. Бо і ***** і Трамп мають на нього компромат.
показать весь комментарий
30.04.2025 13:12 Ответить
Шо не день, то "перли" рясняться.
показать весь комментарий
30.04.2025 13:21 Ответить
Агент Путина Трамп-Краснов провалил задание шефа по принуждению Украины к капитуляции на условиях фюрера. Теперь орки пытаются выманить Зеленского на прямые переговоры, чтобы снять с Трампа ответственность за провал, ведь от рыжего все ожидают исполнения обещания наложить на РФ санкции, а рыжий может только наложить в штаны. Вот поэтому и придумали прямые переговоры. Ни в коем случае нельзя прогибаться под эти хотелки. Ждем яркого и огненного парада победобесия в Москве.
показать весь комментарий
30.04.2025 13:33 Ответить
Всі ці та подібні заяви з лаптєстану свідчать про одне: до миру (відповідно, до переговорів) ***** і касапи ще не дозріли.
показать весь комментарий
30.04.2025 14:12 Ответить
То ж ви уроди, казали, що це проксі війна, а підписувати з Україною треба
показать весь комментарий
30.04.2025 14:23 Ответить
 
 