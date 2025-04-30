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Мирное соглашение должно быть заключено не с США, а с Украиной, - Песков
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ стремится заключить мирное соглашение не с США, а с Украиной.
Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мирное соглашение должно быть заключено Россией не с США, а с Украиной", - сказал он.
По его словам, диктатор Путин остается "открытым для политико-дипломатических методов урегулирования".
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+13 Green Bill #603485
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+10 сергей хорунжий #582086
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А з Японією у рашки є мирний договір після другої світової?
Перехрюкайте ваши предложения с Оранжевым Вошьдём !!!
А що так несподівано ваш сцар змінив мелодію "органчика"(с) в своїй голові?
Почекаємо заяв пересідєнта, а то йоршик як завжди набреше...
В будь-якому випадку - це імітація миру.