Мирну угоду має бути укладено не зі США, а з Україною, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ прагне укласти мирну угоду не зі США, а з Україною.

Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Мирну угоду має бути укладено Росією не зі США, а з Україною", - сказав він.

За його словами, диктатор Путін залишається "відкритим для політико-дипломатичних методів врегулювання".

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