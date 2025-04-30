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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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Мирну угоду має бути укладено не зі США, а з Україною, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про мирну угоду. Що відомо

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ прагне укласти мирну угоду не зі США, а з Україною.

Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Мирну угоду має бути укладено Росією не зі США, а з Україною", - сказав він.

За його словами, диктатор Путін залишається "відкритим для політико-дипломатичних методів врегулювання".

Також читайте: Готовність РФ до переговорів без попередніх умов залишається актуальною, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1640) росія (65282) США (22925)


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Топ коментарі
+10
Вы, поцы, с Японией сперва подпишите, у которой вы оттяпали Курилы и Сахалин.
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30.04.2025 12:15
+10
Алконавт синюшний , лікуйся і негайно , бо від тебе несе трупним запахом
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30.04.2025 12:28
+8
Будапештський меморандум можу тобі підписати, хробаче.
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30.04.2025 12:14
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Будапештський меморандум можу тобі підписати, хробаче.
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30.04.2025 12:14 Відповісти
Вы, поцы, с Японией сперва подпишите, у которой вы оттяпали Курилы и Сахалин.
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30.04.2025 12:15 Відповісти
Ще треба Кенігсберг повернути, який у них в "аренді"
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30.04.2025 12:25 Відповісти
Мир и быдлостан это несовместимые вещи, ваше место в аду, горите синим пламенем, уроды!
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30.04.2025 12:15 Відповісти
Ви ж ці роки ******* що це з вами НАТА воює
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30.04.2025 12:17 Відповісти
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30.04.2025 12:22 Відповісти
Алконавт синюшний , лікуйся і негайно , бо від тебе несе трупним запахом
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30.04.2025 12:28 Відповісти
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30.04.2025 12:41 Відповісти
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30.04.2025 12:59 Відповісти
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30.04.2025 12:19 Відповісти
Ага, Україна має погодитися на анексію своїх територій і зафіксувати це на папері? Ну нє **"ньки вони?
А з Японією у рашки є мирний договір після другої світової?
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30.04.2025 12:23 Відповісти
В України до 2014 року вже був Договір про дружбу. Для чого ще якийсь новий?
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30.04.2025 12:28 Відповісти
Готові прийняти репарації, відхід до кордонів 1991 року та вибачень. Також підписати з країнами ЕС та іншими гарантами договір про мир. Сподіваюсь, піськов це знає…. Краще зараз це зробити….але щось мені підказує, що вони в Рашці задумали своє….
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30.04.2025 12:28 Відповісти
І як ти їх примусиш?
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30.04.2025 13:32 Відповісти
з члєніним домовляйся, бл*ядіна кацапопідарська. він же "прідумал Україну"
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30.04.2025 12:29 Відповісти
"Мирное соглашение" в том виде ,как это видят в москве- капитуляция, с неизбежным продолжением через некоторое время. "***** остается открытым", кто бы сомневался...
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30.04.2025 12:30 Відповісти
Логічно. Поки між собою не домовимся, то припинення бойових дій не буде.
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30.04.2025 12:31 Відповісти
Може тоді й умови будуть кращі, ніж за Тромбона-посередника.
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30.04.2025 12:35 Відповісти
Не гірші так точно. Ховатися за спинами інших у таких серьйозних переговорах це позиція слабкості самої міжнародної субєктності України. Це як у школі, коли тебе ображають однолітки у класі, кликати на поміч своїх батьків, . Тут те саме, поки не покажеш що ти ,,сторона переговорів,, а не ,,анклав західних транснаціональних корпорацій,, діла не буде....
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30.04.2025 12:43 Відповісти
Нет, господин Писькофф, вы воюете с НАТОЙ, а в НАТЕ главные США !!!
Перехрюкайте ваши предложения с Оранжевым Вошьдём !!!
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30.04.2025 12:31 Відповісти
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30.04.2025 12:38 Відповісти
Пішов накуй
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30.04.2025 12:32 Відповісти
Ну ось США послали лісом) А дружбану Трампу спростили завдання та рятують рейтинг..
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30.04.2025 12:32 Відповісти
Так що?! Україна вже суб*єкт Міжнародного права? Підоросія з нею вже може підписувати міждержавні договори?
А що так несподівано ваш сцар змінив мелодію "органчика"(с) в своїй голові?
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30.04.2025 12:36 Відповісти
У Пескова надія що нерви в момент підписання у зрадників здадуть.
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30.04.2025 12:37 Відповісти
Вони запропонують ще раз підписати "стамбульські угоди".
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30.04.2025 13:02 Відповісти
Даже цей довбо....б зрозумів що головне слово за Україною,.
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30.04.2025 12:43 Відповісти
До кінця травня втрати кацапів сягнуть мільйона вбитими та пораненими. Як бачимо для того щоб кацапи забралися за порєбрік потрібно більше втрат...
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30.04.2025 12:43 Відповісти
Мирну угоду укладеш з кобзоном падло. А між Україною і Сосією миру ніколи не буде.
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30.04.2025 12:45 Відповісти
Це щось нове. До того жоден зал%упенкуйло не заявляв, про Мир на папері з Україною.
Почекаємо заяв пересідєнта, а то йоршик як завжди набреше...
В будь-якому випадку - це імітація миру.
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30.04.2025 12:45 Відповісти
Укласти можна: вивід російських військ з території України,включаючи з автономної республіки Крим.Виплати репарацій."Прощай любов,помідори поїли,калітка закрилась і нам с тобою різні шляхи.
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30.04.2025 12:51 Відповісти
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30.04.2025 12:55 Відповісти
Приплыли… Вы же все это время пистели , что вы не с Украиной воюете , а с сша ))) на територи Украины
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30.04.2025 12:56 Відповісти
Зейло підпише. Бо і ***** і Трамп мають на нього компромат.
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30.04.2025 13:12 Відповісти
Шо не день, то "перли" рясняться.
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30.04.2025 13:21 Відповісти
Агент Путина Трамп-Краснов провалил задание шефа по принуждению Украины к капитуляции на условиях фюрера. Теперь орки пытаются выманить Зеленского на прямые переговоры, чтобы снять с Трампа ответственность за провал, ведь от рыжего все ожидают исполнения обещания наложить на РФ санкции, а рыжий может только наложить в штаны. Вот поэтому и придумали прямые переговоры. Ни в коем случае нельзя прогибаться под эти хотелки. Ждем яркого и огненного парада победобесия в Москве.
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30.04.2025 13:33 Відповісти
Всі ці та подібні заяви з лаптєстану свідчать про одне: до миру (відповідно, до переговорів) ***** і касапи ще не дозріли.
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30.04.2025 14:12 Відповісти
 
 