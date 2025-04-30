Мирну угоду має бути укладено не зі США, а з Україною, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ прагне укласти мирну угоду не зі США, а з Україною.
Його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Мирну угоду має бути укладено Росією не зі США, а з Україною", - сказав він.
За його словами, диктатор Путін залишається "відкритим для політико-дипломатичних методів врегулювання".
Топ коментарі
+10 Green Bill #603485
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+10 Amber
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+8 сергей хорунжий #582086
показати весь коментар30.04.2025 12:14
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А з Японією у рашки є мирний договір після другої світової?
Перехрюкайте ваши предложения с Оранжевым Вошьдём !!!
А що так несподівано ваш сцар змінив мелодію "органчика"(с) в своїй голові?
Почекаємо заяв пересідєнта, а то йоршик як завжди набреше...
В будь-якому випадку - це імітація миру.