На войне погиб спортивный журналист Владимир Коцур. ФОТО

На войне против России погиб украинский военнослужащий и спортивный журналист Владимир Коцур. Ему было 53 года.

Об этом сообщил Институт массовой информации, информирует Цензор.НЕТ.

Владимир родом из Ривненской области. В 1990-х - начале 2000-х годов он активно освещал спортивные события в Ривному, впоследствии переехал в Киев. В течение десяти лет работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине", а также сотрудничал с изданиями "Украинский футбол" и "Команда".

После начала полномасштабного вторжения Владимир Коцур присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Коллеги вспоминают его как человека с большим энтузиазмом к спорту. Sport.ua вспоминает, как после матча Украина - Греция 9 октября 2004 года Коцур настойчиво пытался получить автограф и фото с греческим футболистом Костасом Кацуранисом.

"Я Коцур, ты - Кацуранис", - в шутку сказал тогда журналист, перегородив путь футболисту. Тот не смог отказать.

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