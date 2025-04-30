На війні загинув спортивний журналіст Володимир Коцур. ФОТО

На війні проти Росії загинув український військовослужбовець і спортивний журналіст Володимир Коцур. Йому було 53 роки.

Про це повідомив Інститут масової інформації, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир родом із Рівненщини. У 1990-х - на початку 2000-х років він активно висвітлював спортивні події у Рівному, згодом переїхав до Києва. Протягом десяти років працював у виданні "Спорт-Експрес в Україні", а також співпрацював із виданнями "Український футбол" та "Команда".

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Коцур долучився до лав Збройних сил України.

Колеги згадують його як людину з великим ентузіазмом до спорту. Sport.ua пригадує, як після матчу Україна - Греція 9 жовтня 2004 року Коцур наполегливо намагався отримати автограф і фото з грецьким футболістом Костасом Кацуранісом.

"Я Коцур, ти - Кацураніс", - жартома сказав тоді журналіст, перегородивши шлях футболісту. Той не зміг відмовити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наш винищувач Су-27 розбився під час відбиття дронової атаки ворога. Пілот катапультувався, загрози життю немає, - Повітряні сили