РФ начала строить мост в Северную Корею

Стартовало строительство автомобильного моста в Приморском крае РФ через реку Туманная. Он соединит Россию и КНДР.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что мост, который строит сочинское предприятие, будет завершен через полтора года.

Сейчас между Россией и КНДР функционируют только железнодорожное сообщение и авиасообщение. Считается, что новый автомобильный мост "позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки".

Общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами составляет 4,7 км. Длина самого моста - один километр. Из них 424 метра приходится на российскую часть, 581 метр - на корейскую. Ширина моста - 7 метров, предусмотрено две полосы для движения.

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