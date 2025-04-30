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Новости Россия и КНДР строят мост
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РФ начала строить мост в Северную Корею

Россия и Северная Корея строят автомобильный мост

Стартовало строительство автомобильного моста в Приморском крае РФ через реку Туманная. Он соединит Россию и КНДР.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что мост, который строит сочинское предприятие, будет завершен через полтора года.

Сейчас между Россией и КНДР функционируют только железнодорожное сообщение и авиасообщение. Считается, что новый автомобильный мост "позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки".

Общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами составляет 4,7 км. Длина самого моста - один километр. Из них 424 метра приходится на российскую часть, 581 метр - на корейскую. Ширина моста - 7 метров, предусмотрено две полосы для движения.

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Автор: 

КНДР (1206) россия (95615)


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Топ комментарии
+8
Новиє братани, АдіннароТ, мля...
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30.04.2025 13:02
+7
Ничего удивительного, одно дерьмо тянет к другому, они обречены на соседство в аду.
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30.04.2025 13:07
+7
Через Амур уже "побудували", на пару з китайцями... Заклали ще при Єльцині. Китайці вибудували трохи не два кілометри. Їх частина мосту стоїть, готова до використаая, вде другий десяиок років... Кацапам залишилося кинуть якихось 300 метрів, з свого боку... Крім пам"ятного каменя, на березі, "НІХЕРА" немає до цих пір...
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30.04.2025 13:08
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Новиє братани, АдіннароТ, мля...
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30.04.2025 13:02 Ответить
Ця відкрита підтримка війсковими та зброею війни в Україні з боку північної кореї це ганьба так званних демократів і НАТО вони на цьому фоні просто імпотенти які нічого не бажаютб робити в ущерб своему теплому туалету і це просто ганьба ці підари віддали Україну на ростерзанія діктаторам заради своїх міфічних демократичних лозунгів яки вони нездатні та і не хочуть захищати. А трампон це агент ***** взрощений їм ще задовго до війни і таких по міру багато. На практикці проти всі балачки гроші вирішують все. Крапка.
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30.04.2025 14:46 Ответить
Про цей міст я чув ще коли служив на Далекому Сході при сересер. Все ніяк не збудуть.
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30.04.2025 13:07 Ответить
Ничего удивительного, одно дерьмо тянет к другому, они обречены на соседство в аду.
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30.04.2025 13:07 Ответить
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30.04.2025 13:08 Ответить
Через Амур уже "побудували", на пару з китайцями... Заклали ще при Єльцині. Китайці вибудували трохи не два кілометри. Їх частина мосту стоїть, готова до використаая, вде другий десяиок років... Кацапам залишилося кинуть якихось 300 метрів, з свого боку... Крім пам"ятного каменя, на березі, "НІХЕРА" немає до цих пір...
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30.04.2025 13:08 Ответить
Річка Туманган взагалі то)
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30.04.2025 13:09 Ответить
це корейською...а китайською Тумандзян
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30.04.2025 13:14 Ответить
А кацапькою Туманная, тому що мовний апарат не дозволяє вимовити ні Туманган, ні Тумандзян.
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30.04.2025 13:20 Ответить
що скажуть в Південній Кореї?
Озабоченість?
Чекайте.
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30.04.2025 13:16 Ответить
Чому це озабоченність? Самсунг з хундаєм вже назад в рашку миляться
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30.04.2025 13:29 Ответить
Якби трамп був президентом,то цього б не було. Це міст Байдена.
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30.04.2025 13:16 Ответить
Нехай щастить
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30.04.2025 13:26 Ответить
Диктатори всіх країн, єднайтеся. 🤣
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30.04.2025 13:28 Ответить
Поки Європа не може зібрати даже 25тисяч військових для захисту своїх кордонів, то Сосія приведе в Європу 25 мільйонів своїх і косооких орків
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30.04.2025 13:29 Ответить
"Велике будівництво автомобільних шляхів від ЗЕ!Велике будівництво від пітіна.Знайдіть різницю???
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30.04.2025 13:54 Ответить
дрючба фріків...
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30.04.2025 13:59 Ответить
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30.04.2025 14:40 Ответить
Обычный экономический проект. у кндр есть то, что нужно рф.. а в приморье есть то, что в кндр в дефиците и в чём они нуждаются. Обыкновенная нитка для расширения товарооборота. Продовольствие на оружие. Ранее до войны, проект такой был неактуален. кндр была под санкциями, и диктатор в кремле играл "по правилам". Сейчас ему эти санкции до одного места. и есть перспективный вектор торговли. Создание такого соединения позволит значительно расширить товарооборот, увеличив возможности логистики и соответственно перечень товаров. Ничего хорошего в этом нету, для нас, а отшучиваться про то, что не достроят и так далее... достроят, им это выгодно и лишь укрепляет союз наших врагов
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30.04.2025 14:41 Ответить
 
 