РФ почала будувати міст до Північної Кореї
Стартувало будівництво автомобільного мосту у Приморському краї РФ через річку Туманна. Він з'єднає Росію та КНДР.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що міст, який будує сочинське підприємство, буде завершено через півтора року.
Наразі між Росією та КНДР функціонують лише залізничне сполучення та авіасполучення. Вважається, що новий автомобільний міст "дасть змогу збільшити вантажопотік і розвивати пасажирські перевезення".
Загальна протяжність мостового переходу разом із під’їзними дорогами становить 4,7 км. Довжина самого мосту - один кілометр. Із них 424 метри припадає на російську частину, 581 метр - на корейську. Ширина мосту - 7 метрів, передбачено дві смуги для руху.
Топ коментарі
+6 Грицько Добрий
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+5 Pan Konotop #390804
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+5 Яр Холодний
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