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Новини Росія та КНДР будують міст
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РФ почала будувати міст до Північної Кореї

Росія та Північна Корея будують автомобільний міст

Стартувало будівництво автомобільного мосту у Приморському краї РФ через річку Туманна. Він з'єднає Росію та КНДР.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що міст, який будує сочинське підприємство, буде завершено через півтора року.

Наразі між Росією та КНДР функціонують лише залізничне сполучення та авіасполучення. Вважається, що новий автомобільний міст "дасть змогу збільшити вантажопотік і розвивати пасажирські перевезення".

Загальна протяжність мостового переходу разом із під’їзними дорогами становить 4,7 км. Довжина самого мосту - один кілометр. Із них 424 метри припадає на російську частину, 581 метр - на корейську. Ширина мосту - 7 метрів, передбачено дві смуги для руху.

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Автор: 

КНДР (1228) росія (65282)


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Топ коментарі
+6
Новиє братани, АдіннароТ, мля...
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30.04.2025 13:02
+5
Про цей міст я чув ще коли служив на Далекому Сході при сересер. Все ніяк не збудуть.
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30.04.2025 13:07
+5
Через Амур уже "побудували", на пару з китайцями... Заклали ще при Єльцині. Китайці вибудували трохи не два кілометри. Їх частина мосту стоїть, готова до використаая, вде другий десяиок років... Кацапам залишилося кинуть якихось 300 метрів, з свого боку... Крім пам"ятного каменя, на березі, "НІХЕРА" немає до цих пір...
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30.04.2025 13:08
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Новиє братани, АдіннароТ, мля...
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30.04.2025 13:02 Відповісти
Про цей міст я чув ще коли служив на Далекому Сході при сересер. Все ніяк не збудуть.
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30.04.2025 13:07 Відповісти
Ничего удивительного, одно дерьмо тянет к другому, они обречены на соседство в аду.
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30.04.2025 13:07 Відповісти
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30.04.2025 13:08 Відповісти
Через Амур уже "побудували", на пару з китайцями... Заклали ще при Єльцині. Китайці вибудували трохи не два кілометри. Їх частина мосту стоїть, готова до використаая, вде другий десяиок років... Кацапам залишилося кинуть якихось 300 метрів, з свого боку... Крім пам"ятного каменя, на березі, "НІХЕРА" немає до цих пір...
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30.04.2025 13:08 Відповісти
Річка Туманган взагалі то)
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30.04.2025 13:09 Відповісти
це корейською...а китайською Тумандзян
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30.04.2025 13:14 Відповісти
А кацапькою Туманная, тому що мовний апарат не дозволяє вимовити ні Туманган, ні Тумандзян.
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30.04.2025 13:20 Відповісти
що скажуть в Південній Кореї?
Озабоченість?
Чекайте.
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30.04.2025 13:16 Відповісти
Чому це озабоченність? Самсунг з хундаєм вже назад в рашку миляться
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30.04.2025 13:29 Відповісти
Якби трамп був президентом,то цього б не було. Це міст Байдена.
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30.04.2025 13:16 Відповісти
Нехай щастить
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30.04.2025 13:26 Відповісти
Диктатори всіх країн, єднайтеся. 🤣
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30.04.2025 13:28 Відповісти
Поки Європа не може зібрати даже 25тисяч військових для захисту своїх кордонів, то Сосія приведе в Європу 25 мільйонів своїх і косооких орків
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30.04.2025 13:29 Відповісти
"Велике будівництво автомобільних шляхів від ЗЕ!Велике будівництво від пітіна.Знайдіть різницю???
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30.04.2025 13:54 Відповісти
дрючба фріків...
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30.04.2025 13:59 Відповісти
 
 