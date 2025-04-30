На фронте произошло 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 100 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Наумовка, Стариково, Кучеровка, Бачевск, Чернацкое, Порозок, Проходы, Петрушевка, Белокопытово, Уланово, Степок, Поповка, Шалыгино, Большая Писаревка Сумской области; Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Михайловское, Малая Рыбица, Проходы, Миропольское, Новодмитровка, Угроиды Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении враг совершил 4 штурмовых действия в сторону Петропавловки, Новоосиново и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 21 раз вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надия, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир, Колодязи и в направлении Грековки. До сих пор продолжаются шесть боевых столкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Курдюмовки, Андреевки и в районе Часова Яра. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

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На Торецком направлении противник пять раз атаковал вблизи Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецка, два боестолкновения не завершились...

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Покровска, Новосергиевки, Новой Полтавки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили 33 атаки, семь боевых столкновений до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись Русин Яр, Малиновка, Гродовка, Миролюбовка, Лисовка, Сухой Яр, Покровск.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Константинополя, Привольного, Свободного Поля и в направлении Одрадного и Багатыря. Три боевых столкновения продолжается до сих пор. Новополь был атакован неуправляемыми авиационными ракетами.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку. Авиаудару подверглось Томарино.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили восемь атак россиян, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам пять управляемых авиационных бомб и осуществил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.