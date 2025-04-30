Один человек погиб в результате российского обстрела Новоосинового на Купянщине
30 апреля российские войска совершили обстрел села Новоосиново Купянского района Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
В результате удара погиб 54-летний мужчина.
Также в селе повреждены частные домовладения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль