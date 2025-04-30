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Новости Обстрелы Купянщины
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Один человек погиб в результате российского обстрела Новоосинового на Купянщине

Вибух

30 апреля российские войска совершили обстрел села Новоосиново Купянского района Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В результате удара погиб 54-летний мужчина.

Также в селе повреждены частные домовладения.

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Автор: 

обстрел (27275) Харьковская область (840) Купянский район (174) Новоосиново (2) война в Украине (4022)


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