Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Новоосинового на Куп’янщині

30 квітня російські війська здійснили обстріл села Новоосинове Купʼянського району на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок удару загинув 54-річний чоловік.

Також у селі пошкоджено приватні домоволодіння.

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