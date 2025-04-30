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Новини Обстріли Куп’янщини
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Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Новоосинового на Куп’янщині

Вибух

30 квітня російські війська здійснили обстріл села Новоосинове Купʼянського району на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок удару загинув 54-річний чоловік.

Також у селі пошкоджено приватні домоволодіння.

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Автор: 

обстріл (28596) Харківська область (843) Куп’янський район (173) Новоосинове (2) війна в Україні (4057)


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