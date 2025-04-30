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Новости Увольнение Маска
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Маск неофициально попрощался с администрацией Трампа во время заседания правительства США, - СМИ

Маск может уйти с государственной должности

В среду, 30 апреля, во время заседания американского правительства миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск дал понять, что он уходит из администрации президента США Дональда Трампа. Маск сказал, что для него было честью работать с кабинетом Трампа.

Об этом сообщают CNN и CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня было честью работать с вашим невероятным Кабинетом министров. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, так что спасибо вам за все", - цитирует CNBC Маска.

Трамп в ответ Маску сказал, что тот может оставаться сколько угодно.

"С вами обращались несправедливо, но подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и вся эта комната может это очень решительно подтвердить. Вы действительно очень помогли. Вас приглашают оставаться сколько угодно. Думаю, в какой-то момент он захочет вернуться домой к своим машинам",- сказал глава Белого дома, имея в виду, что миллиардер вернется к управлению своей компанией Tesla, которая производит электрокары.

Ранее газета The Washington Post писала, что в мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

Читайте также: Маск заявил, что уменьшит время работы в DOGE на фоне падения прибыли Tesla

Автор: 

США (26763) Маск Илон (228) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+4
На Марсе не занято, заждались поди.
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30.04.2025 23:21
+3
Для хвойди було честю працювати у борделі.
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30.04.2025 23:17
+3
Нанести економіці США, млрдні збитки, за 100 днів дії групи осіб на Капітолійському горбі, під керуванням шестиразового банкрота трампа!!!!!
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30.04.2025 23:17
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Та й X з ним!!!
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30.04.2025 23:14 Ответить
Spase X?
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30.04.2025 23:20 Ответить
Для хвойди було честю працювати у борделі.
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30.04.2025 23:17 Ответить
Нанести економіці США, млрдні збитки, за 100 днів дії групи осіб на Капітолійському горбі, під керуванням шестиразового банкрота трампа!!!!!
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30.04.2025 23:17 Ответить
Ну , зрозуміло ...
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30.04.2025 23:19 Ответить
На Марсе не занято, заждались поди.
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30.04.2025 23:21 Ответить
маск свою роботу виконав - всіх потрібних ген всюди розігнав, а далі робіть як у вас вийде.
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30.04.2025 23:31 Ответить
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30.04.2025 23:31 Ответить
Перший "креативний менеджер" пішов на#уй.
Іншим приготуватися!
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30.04.2025 23:34 Ответить
Маск думав що вхопив Бога за бороду.Загалом він дурне,але в Білому Домі набагато більше дурних.На всіх місцях не вистарчає.
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30.04.2025 23:40 Ответить
Нагадує як гончаренки богдани разумкови арестовічі по трохи відсікаються від команди найвеличнішого...
Тільки швидше, бо в Америці смертна кара діє.
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30.04.2025 23:46 Ответить
Ти навмисно прізвище " Гончарук" написав як " гончаренки"?.
Головою уряду був такий собі самокатчик Гончарук-Зелений.

Олексій Гончаренко - оппозиційний депурат, якого зелена мішпуха топить із допомогою ботоферм.
Ти там працюєш?
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30.04.2025 23:57 Ответить
Т9.
Але олексій гончаренко злодій з часів януковича Одеса митниця - фірми модних. Всі вони там одинакові. Що зелені, що голубі, що оранжеві.
Не треба мені казки про опозицію розповідати...
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01.05.2025 00:03 Ответить
Та да, давай, понакидуй.
Ти там на фермі один " вєсь в бєлом"
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01.05.2025 00:05 Ответить
Чому прихильниця гончаренки соромиться свого "аквафрешу" і постить під іспанським прапорцем ?
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01.05.2025 00:09 Ответить
Дура. Яка ферма? По моєму тексту було зрозуміло що за гончарука писав, ти саме пасть відкрило за гончаренка, я тобі й сказав, що знаю цю паскуду ще по одеській митниці... Погугли про його батю, про хрестного, про бандитів януковича інфи в інтернеті море...
Як тобі не пишу що всі жінки повії бо між ніг дирки... І думаєте лише сракою... Але ти в дві секунди ореш про ботів, коли думка у людини не співпадає з твоєю...
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01.05.2025 00:09 Ответить
Вражаюча некомпетентність представників кабінету Трампа проявляється у відвертій дурості прийнятих важливих рішень, чим сильно нагадують своїх київських колег з Банкової, а такий персонаж, як Маск, просто реінкарнація зниклого з України, Сракашвіллі з офісом простих рішень. Шариков, сволота, дав потомство, яке розплодилося не тільки в нас, а й за океаном.
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01.05.2025 00:02 Ответить
 
 