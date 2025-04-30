Маск неофициально попрощался с администрацией Трампа во время заседания правительства США, - СМИ
В среду, 30 апреля, во время заседания американского правительства миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск дал понять, что он уходит из администрации президента США Дональда Трампа. Маск сказал, что для него было честью работать с кабинетом Трампа.
Об этом сообщают CNN и CNBC, информирует Цензор.НЕТ.
"Для меня было честью работать с вашим невероятным Кабинетом министров. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, так что спасибо вам за все", - цитирует CNBC Маска.
Трамп в ответ Маску сказал, что тот может оставаться сколько угодно.
"С вами обращались несправедливо, но подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и вся эта комната может это очень решительно подтвердить. Вы действительно очень помогли. Вас приглашают оставаться сколько угодно. Думаю, в какой-то момент он захочет вернуться домой к своим машинам",- сказал глава Белого дома, имея в виду, что миллиардер вернется к управлению своей компанией Tesla, которая производит электрокары.
Ранее газета The Washington Post писала, что в мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.
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Тільки швидше, бо в Америці смертна кара діє.
Головою уряду був такий собі самокатчик Гончарук-Зелений.
Олексій Гончаренко - оппозиційний депурат, якого зелена мішпуха топить із допомогою ботоферм.
Ти там працюєш?
Але олексій гончаренко злодій з часів януковича Одеса митниця - фірми модних. Всі вони там одинакові. Що зелені, що голубі, що оранжеві.
Не треба мені казки про опозицію розповідати...
Ти там на фермі один " вєсь в бєлом"
Як тобі не пишу що всі жінки повії бо між ніг дирки... І думаєте лише сракою... Але ти в дві секунди ореш про ботів, коли думка у людини не співпадає з твоєю...