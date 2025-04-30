Маск неофициально попрощался с администрацией Трампа во время заседания правительства США, - СМИ

В среду, 30 апреля, во время заседания американского правительства миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск дал понять, что он уходит из администрации президента США Дональда Трампа. Маск сказал, что для него было честью работать с кабинетом Трампа.

Об этом сообщают CNN и CNBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня было честью работать с вашим невероятным Кабинетом министров. Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, так что спасибо вам за все", - цитирует CNBC Маска.

Трамп в ответ Маску сказал, что тот может оставаться сколько угодно.

"С вами обращались несправедливо, но подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят вас, и вся эта комната может это очень решительно подтвердить. Вы действительно очень помогли. Вас приглашают оставаться сколько угодно. Думаю, в какой-то момент он захочет вернуться домой к своим машинам",- сказал глава Белого дома, имея в виду, что миллиардер вернется к управлению своей компанией Tesla, которая производит электрокары.

Ранее газета The Washington Post писала, что в мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

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