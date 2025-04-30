Маск неофіційно попрощався з адміністрацією Трампа під час засідання уряду США, - ЗМІ
У середу, 30 квітня, під час засідання американського уряду мільярдер та керівник Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск дав зрозуміти, що він йде з адміністрації президента США Дональда Трампа. Маск сказав, що для нього було честю працювати з кабінетом Трампа.
Про це повідомляють CNN та CNBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Для мене було честю працювати з вашим неймовірним Кабінетом міністрів. Я просто хотів би подякувати всім. Для мене було честю працювати з вами, тож дякую вам за все", - цитує CNBC Маска.
Трамп у відповідь Маску сказав, що той може залишатися скільки завгодно.
"З вами поводилися несправедливо, але переважна більшість людей у цій країні справді поважають і цінують вас, і вся ця кімната може це дуже рішуче підтвердити. Ви справді надзвичайно допомогли. Вас запрошують залишатися скільки завгодно. Гадаю, у якийсь момент він захоче повернутися додому до своїх машин",- сказав глава Білого дому, маючи на увазі, що мільярдер повернеться до управління своєю компанією Tesla, яка виробляє електрокари.
Раніше газета The Washington Post писала, що у травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.
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Тільки швидше, бо в Америці смертна кара діє.
Головою уряду був такий собі самокатчик Гончарук-Зелений.
Олексій Гончаренко - оппозиційний депурат, якого зелена мішпуха топить із допомогою ботоферм.
Ти там працюєш?
Але олексій гончаренко злодій з часів януковича Одеса митниця - фірми модних. Всі вони там одинакові. Що зелені, що голубі, що оранжеві.
Не треба мені казки про опозицію розповідати...
Ти там на фермі один " вєсь в бєлом"
Як тобі не пишу що всі жінки повії бо між ніг дирки... І думаєте лише сракою... Але ти в дві секунди ореш про ботів, коли думка у людини не співпадає з твоєю...