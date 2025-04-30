УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6354 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Маска
1 610 17

Маск неофіційно попрощався з адміністрацією Трампа під час засідання уряду США, - ЗМІ

Маск може піти з держпосади

У середу, 30 квітня, під час засідання американського уряду мільярдер та керівник Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск дав зрозуміти, що він йде з адміністрації президента США Дональда Трампа. Маск сказав, що для нього було честю працювати з кабінетом Трампа.

Про це повідомляють CNN та CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене було честю працювати з вашим неймовірним Кабінетом міністрів. Я просто хотів би подякувати всім. Для мене було честю працювати з вами, тож дякую вам за все", - цитує CNBC Маска.

Трамп у відповідь Маску сказав, що той може залишатися скільки завгодно.

"З вами поводилися несправедливо, але переважна більшість людей у ​​цій країні справді поважають і цінують вас, і вся ця кімната може це дуже рішуче підтвердити. Ви справді надзвичайно допомогли. Вас запрошують залишатися скільки завгодно. Гадаю, у якийсь момент він захоче повернутися додому до своїх машин",- сказав глава Білого дому, маючи на увазі, що мільярдер повернеться до управління своєю компанією Tesla, яка виробляє електрокари.

Раніше газета The Washington Post писала, що у травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

Читайте також: Маск заявив, що зменшить час роботи в DOGE на тлі падіння прибутків Tesla

Автор: 

США (22950) Маск Ілон (650) Трамп Дональд (5757)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
На Марсе не занято, заждались поди.
показати весь коментар
30.04.2025 23:21
+3
Та й X з ним!!!
показати весь коментар
30.04.2025 23:14
+3
Для хвойди було честю працювати у борделі.
показати весь коментар
30.04.2025 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та й X з ним!!!
показати весь коментар
30.04.2025 23:14 Відповісти
Spase X?
показати весь коментар
30.04.2025 23:20 Відповісти
Для хвойди було честю працювати у борделі.
показати весь коментар
30.04.2025 23:17 Відповісти
Нанести економіці США, млрдні збитки, за 100 днів дії групи осіб на Капітолійському горбі, під керуванням шестиразового банкрота трампа!!!!!
показати весь коментар
30.04.2025 23:17 Відповісти
Ну , зрозуміло ...
показати весь коментар
30.04.2025 23:19 Відповісти
На Марсе не занято, заждались поди.
показати весь коментар
30.04.2025 23:21 Відповісти
маск свою роботу виконав - всіх потрібних ген всюди розігнав, а далі робіть як у вас вийде.
показати весь коментар
30.04.2025 23:31 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2025 23:31 Відповісти
Перший "креативний менеджер" пішов на#уй.
Іншим приготуватися!
показати весь коментар
30.04.2025 23:34 Відповісти
Маск думав що вхопив Бога за бороду.Загалом він дурне,але в Білому Домі набагато більше дурних.На всіх місцях не вистарчає.
показати весь коментар
30.04.2025 23:40 Відповісти
Нагадує як гончаренки богдани разумкови арестовічі по трохи відсікаються від команди найвеличнішого...
Тільки швидше, бо в Америці смертна кара діє.
показати весь коментар
30.04.2025 23:46 Відповісти
Ти навмисно прізвище " Гончарук" написав як " гончаренки"?.
Головою уряду був такий собі самокатчик Гончарук-Зелений.

Олексій Гончаренко - оппозиційний депурат, якого зелена мішпуха топить із допомогою ботоферм.
Ти там працюєш?
показати весь коментар
30.04.2025 23:57 Відповісти
Т9.
Але олексій гончаренко злодій з часів януковича Одеса митниця - фірми модних. Всі вони там одинакові. Що зелені, що голубі, що оранжеві.
Не треба мені казки про опозицію розповідати...
показати весь коментар
01.05.2025 00:03 Відповісти
Та да, давай, понакидуй.
Ти там на фермі один " вєсь в бєлом"
показати весь коментар
01.05.2025 00:05 Відповісти
Чому прихильниця гончаренки соромиться свого "аквафрешу" і постить під іспанським прапорцем ?
показати весь коментар
01.05.2025 00:09 Відповісти
Дура. Яка ферма? По моєму тексту було зрозуміло що за гончарука писав, ти саме пасть відкрило за гончаренка, я тобі й сказав, що знаю цю паскуду ще по одеській митниці... Погугли про його батю, про хрестного, про бандитів януковича інфи в інтернеті море...
Як тобі не пишу що всі жінки повії бо між ніг дирки... І думаєте лише сракою... Але ти в дві секунди ореш про ботів, коли думка у людини не співпадає з твоєю...
показати весь коментар
01.05.2025 00:09 Відповісти
Вражаюча некомпетентність представників кабінету Трампа проявляється у відвертій дурості прийнятих важливих рішень, чим сильно нагадують своїх київських колег з Банкової, а такий персонаж, як Маск, просто реінкарнація зниклого з України, Сракашвіллі з офісом простих рішень. Шариков, сволота, дав потомство, яке розплодилося не тільки в нас, а й за океаном.
показати весь коментар
01.05.2025 00:02 Відповісти
 
 