Маск неофіційно попрощався з адміністрацією Трампа під час засідання уряду США, - ЗМІ

У середу, 30 квітня, під час засідання американського уряду мільярдер та керівник Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск дав зрозуміти, що він йде з адміністрації президента США Дональда Трампа. Маск сказав, що для нього було честю працювати з кабінетом Трампа.

Про це повідомляють CNN та CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене було честю працювати з вашим неймовірним Кабінетом міністрів. Я просто хотів би подякувати всім. Для мене було честю працювати з вами, тож дякую вам за все", - цитує CNBC Маска.

Трамп у відповідь Маску сказав, що той може залишатися скільки завгодно.

"З вами поводилися несправедливо, але переважна більшість людей у ​​цій країні справді поважають і цінують вас, і вся ця кімната може це дуже рішуче підтвердити. Ви справді надзвичайно допомогли. Вас запрошують залишатися скільки завгодно. Гадаю, у якийсь момент він захоче повернутися додому до своїх машин",- сказав глава Білого дому, маючи на увазі, що мільярдер повернеться до управління своєю компанією Tesla, яка виробляє електрокари.

Раніше газета The Washington Post писала, що у травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

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