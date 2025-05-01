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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 953 190 человек (+1230 за сутки), 10 732 танка, 27 136 артсистем, 22 364 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 953 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 953190 (+1230) человек,

танков - 10732 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22364 (+11) ед,

артиллерийских систем - 27136 (+45) ед,

РСЗО - 1375 (+1) ед,

средства ППО - 1148 (+2) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34401 (+112),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46750 (+139) ед,

специальная техника / special equipment - 3869 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) ликвидация (3567) уничтожение (6980)


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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.05.2025 08:17 Ответить
Минув 4089 день москальсько-української війни.
201!! одиниця знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня та ППО присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 953 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.
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01.05.2025 08:47 Ответить
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01.05.2025 08:50 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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01.05.2025 09:26 Ответить
 
 