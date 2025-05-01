Общие боевые потери РФ с начала войны - около 953 190 человек (+1230 за сутки), 10 732 танка, 27 136 артсистем, 22 364 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 953 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 953190 (+1230) человек,

танков - 10732 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 22364 (+11) ед,

артиллерийских систем - 27136 (+45) ед,

РСЗО - 1375 (+1) ед,

средства ППО - 1148 (+2) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34401 (+112),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46750 (+139) ед,

специальная техника / special equipment - 3869 (+0)

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