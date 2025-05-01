Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 953 190 осіб (+1230 за добу), 10 732 танки, 27 136 артсистем, 22 364 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 953 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько/ about 953190 (+1230) осіб,
танків ‒ 10732 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22364 (+11) од,
артилерійських систем – 27136 (+45) од,
РСЗВ – 1375 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1148 (+2) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34401 (+112),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46750 (+139) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3869 (+0)
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201!! одиниця знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня та ППО присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 953 000 це більше, ніж все міське населення Ярославської області.