РФ выпустила 5 баллистических ракет и 170 "шахедов": сбито 74 БПЛА, 68 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 1 мая 2025 года выпустили по Украине 5 баллистических ракет и 170 ударных и других беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, зафиксированы пуски 5 баллистических ракет Искандер-М из оккупированного Крыма, а также 170 беспилотников из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.
"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.
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Без неї нам пістєц.
Надіюсь реактивні навчимось збивати