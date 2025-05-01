РФ выпустила 5 баллистических ракет и 170 "шахедов": сбито 74 БПЛА, 68 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 1 мая 2025 года выпустили по Украине 5 баллистических ракет и 170 ударных и других беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, зафиксированы пуски 5 баллистических ракет Искандер-М из оккупированного Крыма, а также 170 беспилотников из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.



68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.

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