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РФ выпустила 5 баллистических ракет и 170 "шахедов": сбито 74 БПЛА, 68 - локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 1 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Российские оккупанты в ночь на 1 мая 2025 года выпустили по Украине 5 баллистических ракет и 170 ударных и других беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, зафиксированы пуски 5 баллистических ракет Искандер-М из оккупированного Крыма, а также 170 беспилотников из районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 74 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

68 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.

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Обстрел 1 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (27275) ПВО (2766) Воздушные силы (2321) война в Украине (4022)


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І тільки попребуйте не зірвати парад на девятамая!!!
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01.05.2025 09:09 Ответить
Нам потрібна ЯЗ , щоб ***** заспокоїлось.
Без неї нам пістєц.
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01.05.2025 09:29 Ответить
Пропущено 28 шахедів. Це багато(
Надіюсь реактивні навчимось збивати
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01.05.2025 09:30 Ответить
 
 