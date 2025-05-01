РФ випустила 5 балістик та 170 "шахедів": збито 74 БпЛА, 68 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 1 травня 2025 року випустили по Україні 5 балістичних ракет та 170 ударних та інших безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, зафіксовано пуски 5 балістичних ракет Іскандер-М із окупованого Криму, а також 170 безпілотників з районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – окупований Крим.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.
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Без неї нам пістєц.
Надіюсь реактивні навчимось збивати
«Локаційно втрачені»теж вибухають.
Не долітають до визначеної цілі,алн ж вибухають на маршруті до неї.
А кацапські програмісти намагаються так прокласти курс,щоб шахед пролітав над нп