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РФ випустила 5 балістик та 170 "шахедів": збито 74 БпЛА, 68 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 1 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Російські окупанти в ніч на 1 травня 2025 року випустили по Україні 5 балістичних ракет та 170 ударних та інших безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зафіксовано пуски 5 балістичних ракет Іскандер-М із окупованого Криму, а також 170 безпілотників з районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – окупований Крим.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.

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Обстріл 1 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (28596) ППО (3206) Повітряні сили (2661) війна в Україні (4057)


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І тільки попребуйте не зірвати парад на девятамая!!!
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01.05.2025 09:09 Відповісти
Нам потрібна ЯЗ , щоб ***** заспокоїлось.
Без неї нам пістєц.
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01.05.2025 09:29 Відповісти
Пропущено 28 шахедів. Це багато(
Надіюсь реактивні навчимось збивати
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01.05.2025 09:30 Відповісти
Не 28.
«Локаційно втрачені»теж вибухають.
Не долітають до визначеної цілі,алн ж вибухають на маршруті до неї.
А кацапські програмісти намагаються так прокласти курс,щоб шахед пролітав над нп
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01.05.2025 09:39 Відповісти
170... До осені по 300 будуть щоночі запускати... Колись 25-30 було як масовий наліт...
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01.05.2025 09:40 Відповісти
Схоже, що удар, по заводу в Єлабузі, був не дуже (м'яко кажучи) ефективним. Сцянина в очі, "мудрому" українському наріду, продовжується... (((
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01.05.2025 09:42 Відповісти
 
 