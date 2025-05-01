Законопроект о новых санкциях против России имеет широкую поддержку Сената, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов поддерживают законопроект о новых санкциях против России и высоких пошлинах для стран, которые покупают российские нефть, газ и уран, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Грэм отметил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту. Санкции, в частности, будут включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, а также запрет гражданам США покупать российский суверенный долг.

"Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия", - сказал сенатор.

Грэм добавил, что Путин "сделал бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента Трампа".

"Когда президент Трамп посчитает, что мы зашли в тупик, ждите действий", - сказал он.

Грэм заявил, что Путину в конце концов придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением войны или "разгромом" российской экономики.

Накануне Трамп допустил возможность введения санкций против России. Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине.

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