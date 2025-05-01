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Новости Санкции США против России
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Законопроект о новых санкциях против России имеет широкую поддержку Сената, - Грэм

Грэм о санкциях в отношении РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов поддерживают законопроект о новых санкциях против России и высоких пошлинах для стран, которые покупают российские нефть, газ и уран, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Грэм отметил, что имеет поддержку 72 коллег по законопроекту. Санкции, в частности, будут включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, а также запрет гражданам США покупать российский суверенный долг.

"Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия", - сказал сенатор.

Грэм добавил, что Путин "сделал бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента Трампа".

"Когда президент Трамп посчитает, что мы зашли в тупик, ждите действий", - сказал он.

Грэм заявил, что Путину в конце концов придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением войны или "разгромом" российской экономики.

Накануне Трамп допустил возможность введения санкций против России. Также он добавил, что действия России могут заставить его быть более благосклонным к Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я заставлю Путина пойти на уступки для завершения войны в Украине, - Трамп

Автор: 

россия (95629) санкции (11304) США (26763) Трамп Дональд (5331) Линдси Грэм (62)


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Допоки, лише ОДНІ БАЛАЧКИ! А результат щодо Угоди про копалини, давили Трамп з оточенням, ЩОДЕННО, поки і не підписали!
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01.05.2025 09:32 Ответить
Он ее всегда имел.
Стыдно что "это" входило в обойму Маккейна.
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01.05.2025 09:34 Ответить
Вы своими обещалками уже заморили не только Украину, но и весь мир!

Болтуны и пустословы, кто вам поверит?
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01.05.2025 09:34 Ответить
о яких санкціях йде мова коли смердюча параша досі не визнана спонсором тероризму, хоча навідь це визнання занадто м'яке
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01.05.2025 09:43 Ответить
Может Черчель таки окажется прав - "американцы примут правильное решение перепробовав все неправильные", НО, после всего что было до этого дня, потребуется немало подтверждений НА ДЕЛЕ, что бы вернуть доверие к США в лице Трампа. Так что не стоит спешить радоваться, будем наблюдать.
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01.05.2025 09:44 Ответить
Грем зазначив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту. Санкції, зокрема, включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту
---------------

А ось це вже буде кацапам як серпом по яйцях. Причому, нафта просто повернеться до своїх колишніх цін, араби будуть вельми задоволені, а кацапи будуть смоктати борсучий фуй
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01.05.2025 09:47 Ответить
Та то Рудому спаскруг кидають до 3 травня. Як там в Діамантовій руці- єслі чєловєк ідіот, то ето надолго.
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01.05.2025 10:19 Ответить
 
 