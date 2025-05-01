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Новини Санкції США проти Росії
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Законопроєкт про нові санкції проти Росії має широку підтримку Сенату, - Грем

Грем про санкції щодо РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість сенаторів підтримують законопроєкт про нові санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують російські нафту, газ та уран,  якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Грем зазначив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту. Санкції, зокрема, включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран, а також заборону громадянам США купувати російський суверенний борг.

"Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія", - сказав сенатор.

Грем додав, що Путін "зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа".

"Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій", - сказав він.

Грем заявив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або "розгромом" російської економіки.

Напередодні  Трамп  припустив можливість введення санкцій проти Росії. Також він додав, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я змушу Путіна піти на поступки для завершення війни в Україні, - Трамп

Автор: 

росія (65301) санкції (11856) США (22950) Трамп Дональд (5757) Ліндсі Грем (71)


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Допоки, лише ОДНІ БАЛАЧКИ! А результат щодо Угоди про копалини, давили Трамп з оточенням, ЩОДЕННО, поки і не підписали!
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01.05.2025 09:32 Відповісти
Он ее всегда имел.
Стыдно что "это" входило в обойму Маккейна.
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01.05.2025 09:34 Відповісти
Вы своими обещалками уже заморили не только Украину, но и весь мир!

Болтуны и пустословы, кто вам поверит?
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01.05.2025 09:34 Відповісти
о яких санкціях йде мова коли смердюча параша досі не визнана спонсором тероризму, хоча навідь це визнання занадто м'яке
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01.05.2025 09:43 Відповісти
Может Черчель таки окажется прав - "американцы примут правильное решение перепробовав все неправильные", НО, после всего что было до этого дня, потребуется немало подтверждений НА ДЕЛЕ, что бы вернуть доверие к США в лице Трампа. Так что не стоит спешить радоваться, будем наблюдать.
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01.05.2025 09:44 Відповісти
Грем зазначив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту. Санкції, зокрема, включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту
---------------

А ось це вже буде кацапам як серпом по яйцях. Причому, нафта просто повернеться до своїх колишніх цін, араби будуть вельми задоволені, а кацапи будуть смоктати борсучий фуй
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01.05.2025 09:47 Відповісти
Та то Рудому спаскруг кидають до 3 травня. Як там в Діамантовій руці- єслі чєловєк ідіот, то ето надолго.
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01.05.2025 10:19 Відповісти
 
 