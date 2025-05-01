Законопроєкт про нові санкції проти Росії має широку підтримку Сенату, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість сенаторів підтримують законопроєкт про нові санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують російські нафту, газ та уран, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Грем зазначив, що має підтримку 72 колег щодо законопроєкту. Санкції, зокрема, включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран, а також заборону громадянам США купувати російський суверенний борг.

"Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп - найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія", - сказав сенатор.

Грем додав, що Путін "зробив би величезну помилку, якби спробував грати з Трампом, тому цей законопроєкт є інструментом в арсеналі президента Трампа".

"Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій", - сказав він.

Грем заявив, що Путіну зрештою доведеться вибирати між зустріччю з Трампом і припиненням війни або "розгромом" російської економіки.

Напередодні Трамп припустив можливість введення санкцій проти Росії. Також він додав, що дії Росії можуть змусити його бути більш прихильним до України.

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