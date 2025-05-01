Взрывная часть сбитого дрона взорвалась в Киеве: пострадала женщина (обновлено)

В Дарницком районе Киева от детонации взрывчатой части дрона пострадала женщина.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице госпитализировали одну пострадавшую после ночной атаки на Киев. Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - говорится в сообщении.

Впоследствии в КГВА заявили, что около 10 взрывов прогремели в лесопарковой зоне.

Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.

Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется

На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних лиц.

Вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне раскинули из БпЛА, но можно будет сказать точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов", - отметили там.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы взрывы, вероятно, кассетных боеприпасов, разбросанных из "шахедов".

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