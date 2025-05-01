Вибухова частина збитого дрона здетонувала у Києві: постраждала жінка (оновлено)

У Дарницькому районі Києва від детонації вибухової частини дрона постраждала жінка.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ. Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району", - йдеться в повідомленні.

Згодом у КМВА заявили, що близько 10 вибухів пролунали в лісопарковій зоні.

"Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється



На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.



Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів", - зазначили там.

Раніше повідомлялось, що у Києві зафіксовано вибухи, ймовірно, касетних боєприпасів, розкиданих з "шахедів".

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