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Новини Атака шахедів на Київ
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Відтерміновані касетні боєприпаси з "шахедів" вибухають у Києві: працює ДСНС

У Києві вибухають касетні боєприпаси із шахедів

У Києві зафіксовано вибухи, ймовірно, касетних боєприпасів, розкиданих із "шахедів".

Про це повідомив глава Шевченківської РДА Олександр Поповцев, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.

Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМДА закликали громадян не торкатися невідомих предметів на вулиці.

"Невідомі предмети, які можуть лежати на землі після ворожих атак, можуть виявитися вибухонебезпечними. Якщо побачили невідомий предмет – не торкайтесь і не наближайтесь. Просто повідомте рятувальників або поліцію", - зазначили там.

Пресслужба МВС заявила, що в Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС.

"Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських", - додали там.

Пристолична сільська рада також повідомила про вибухи в Київській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київщину: уламки впали на приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

У Києві вибухають касетні боєприпаси із шахедів

Автор: 

Київ (19517) обстріл (28596) Шахед (1032)


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В столиці України вибухають касети з ворожих БПЛА, а на пітьмі готуються до військового параду.
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01.05.2025 11:32 Відповісти
Може вже пора у відповідь бити?
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01.05.2025 11:33 Відповісти
Щодо попередження-заклику до мешканців (мабуть забули вказати).
Яка відстань є безпечною, щоб відійти на неї від імовірно вибухонебезпечного предмету?
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01.05.2025 11:49 Відповісти
що заважає розкидати таке саме на красной площаді?
як раз в ніч на 9мая ділдов на палках.
і побільше на мавзолєй.
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01.05.2025 12:00 Відповісти
Чому Україна не розкидає над Сосією касетні і запалювальні **********? Щоб такі як Тампон потім говорили що Сосія сильніша і тому Україна повинна капітулювати? Може краще хай всі Україну бояться і призивають Сосію капітулювати
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01.05.2025 12:12 Відповісти
 
 