Відтерміновані касетні боєприпаси з "шахедів" вибухають у Києві: працює ДСНС
У Києві зафіксовано вибухи, ймовірно, касетних боєприпасів, розкиданих із "шахедів".
Про це повідомив глава Шевченківської РДА Олександр Поповцев, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.
Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах", - йдеться в повідомленні.
Водночас у КМДА закликали громадян не торкатися невідомих предметів на вулиці.
"Невідомі предмети, які можуть лежати на землі після ворожих атак, можуть виявитися вибухонебезпечними. Якщо побачили невідомий предмет – не торкайтесь і не наближайтесь. Просто повідомте рятувальників або поліцію", - зазначили там.
Пресслужба МВС заявила, що в Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС.
"Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських", - додали там.
Пристолична сільська рада також повідомила про вибухи в Київській області.
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Яка відстань є безпечною, щоб відійти на неї від імовірно вибухонебезпечного предмету?
як раз в ніч на 9мая ділдов на палках.
і побільше на мавзолєй.