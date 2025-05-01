Відтерміновані касетні боєприпаси з "шахедів" вибухають у Києві: працює ДСНС

У Києві зафіксовано вибухи, ймовірно, касетних боєприпасів, розкиданих із "шахедів".

Про це повідомив глава Шевченківської РДА Олександр Поповцев, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.



Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості - залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах", - йдеться в повідомленні.

Водночас у КМДА закликали громадян не торкатися невідомих предметів на вулиці.

"Невідомі предмети, які можуть лежати на землі після ворожих атак, можуть виявитися вибухонебезпечними. Якщо побачили невідомий предмет – не торкайтесь і не наближайтесь. Просто повідомте рятувальників або поліцію", - зазначили там.

Пресслужба МВС заявила, що в Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС.

"Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських", - додали там.

Пристолична сільська рада також повідомила про вибухи в Київській області.

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