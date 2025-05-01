Отсроченные кассетные боеприпасы из "шахедов" взрываются в Киеве: работает ГСЧС
В Киеве зафиксированы взрывы, вероятно, кассетных боеприпасов, разбросанных из "шахедов".
Об этом сообщил глава Шевченковской РГА Александр Поповцев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.
Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах", - говорится в сообщении.
В то же время в КГГА призвали граждан не прикасаться к неизвестным предметам на улице.
"Неизвестные предметы, которые могут лежать на земле после вражеских атак, могут оказаться взрывоопасными. Если увидели неизвестный предмет - не прикасайтесь и не приближайтесь. Просто сообщите спасателям или полиции", - отметили там.
Пресс-служба МВД заявила, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.
"Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских", - добавили там.
Пристоличный сельский совет также сообщил о взрывах в Киевской области.
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Яка відстань є безпечною, щоб відійти на неї від імовірно вибухонебезпечного предмету?
як раз в ніч на 9мая ділдов на палках.
і побільше на мавзолєй.