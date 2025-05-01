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Новости Атака шахедов на Киев
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Отсроченные кассетные боеприпасы из "шахедов" взрываются в Киеве: работает ГСЧС

В Киеве взрываются кассетные боеприпасы из шахидов

В Киеве зафиксированы взрывы, вероятно, кассетных боеприпасов, разбросанных из "шахедов".

Об этом сообщил глава Шевченковской РГА Александр Поповцев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.

Призываю всех жителей быть максимально осторожными! По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах", - говорится в сообщении.

В то же время в КГГА призвали граждан не прикасаться к неизвестным предметам на улице.

"Неизвестные предметы, которые могут лежать на земле после вражеских атак, могут оказаться взрывоопасными. Если увидели неизвестный предмет - не прикасайтесь и не приближайтесь. Просто сообщите спасателям или полиции", - отметили там.

Пресс-служба МВД заявила, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.

"Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских", - добавили там.

Пристоличный сельский совет также сообщил о взрывах в Киевской области.

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В Киеве взрываются кассетные боеприпасы из шахидов

Автор: 

Киев (25565) обстрел (27275) Шахед (1029)


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В столиці України вибухають касети з ворожих БПЛА, а на пітьмі готуються до військового параду.
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01.05.2025 11:32 Ответить
Може вже пора у відповідь бити?
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01.05.2025 11:33 Ответить
Не можна, у клоунів там бізнес. Краще мовчки подихайте і тепіть.
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01.05.2025 13:12 Ответить
Щодо попередження-заклику до мешканців (мабуть забули вказати).
Яка відстань є безпечною, щоб відійти на неї від імовірно вибухонебезпечного предмету?
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01.05.2025 11:49 Ответить
що заважає розкидати таке саме на красной площаді?
як раз в ніч на 9мая ділдов на палках.
і побільше на мавзолєй.
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01.05.2025 12:00 Ответить
Чому Україна не розкидає над Сосією касетні і запалювальні **********? Щоб такі як Тампон потім говорили що Сосія сильніша і тому Україна повинна капітулювати? Може краще хай всі Україну бояться і призивають Сосію капітулювати
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01.05.2025 12:12 Ответить
 
 