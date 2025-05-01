Пытали украинских пленных в Луганской области: разоблачены четыре палача РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем бывшим работникам исправительной колонии в Суходольске, которые после оккупации Луганщины сотрудничали с врагом и участвовали в пытках украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что злоумышленники - Кирилл Долгополов, который возглавил так называемый "оперативный отдел" колонии, а также его подчиненные Леонид Руденко, Николай Цветков и Роман Занков - пытали пленных бойцов ВСУ резиновыми дубинками и электрическим током, пытаясь принудить их к сотрудничеству.

"Как установило расследование, на базе захваченного учреждения рашисты обустроили застенок, куда свозили украинских воинов, попавших в плен во время боев на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ заочно объявили фигурантам подозрение по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц.

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