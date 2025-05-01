РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ
1 645 7

Пытали украинских пленных в Луганской области: разоблачены четыре палача РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем бывшим работникам исправительной колонии в Суходольске, которые после оккупации Луганщины сотрудничали с врагом и участвовали в пытках украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ разоблачила четырех палачей ВСУ в Луганской области

Установлено, что злоумышленники - Кирилл Долгополов, который возглавил так называемый "оперативный отдел" колонии, а также его подчиненные Леонид Руденко, Николай Цветков и Роман Занков - пытали пленных бойцов ВСУ резиновыми дубинками и электрическим током, пытаясь принудить их к сотрудничеству.

"Как установило расследование, на базе захваченного учреждения рашисты обустроили застенок, куда свозили украинских воинов, попавших в плен во время боев на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ заочно объявили фигурантам подозрение по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Автор: 

плен (2614) пытки (837) СБУ (19916) Луганская область (6499)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самокати стоять на підзарядці уже?
показать весь комментарий
01.05.2025 13:19 Ответить
Самокати ? Після перемир'я такі паскуди переїдуть в Україну і стануть елітою МВС Єрмака - зеленського .
показать весь комментарий
01.05.2025 13:26 Ответить
Не принижуй українців, може ти і терпітимеш, але не воїни. Повернутися переглянуть усе і усіх.
показать весь комментарий
01.05.2025 13:34 Ответить
Їбанько , українці в Україні а там хитрожопі лугандони які чекали руській мір а зараз не знають як звідти з'їбатися .
показать весь комментарий
01.05.2025 14:34 Ответить
Там у ху... лостанівській банді 99% катів, яки ради цього і поїхали грабувати, насилувати, вбивати
показать весь комментарий
01.05.2025 13:29 Ответить
Скільки таких в Києві, на низькому старті, мені просто страшно уявити
показать весь комментарий
01.05.2025 13:39 Ответить
Де фото? Чому пики заблюрені? 🤬
показать весь комментарий
01.05.2025 14:05 Ответить
 
 