Россия не имеет права навязывать свои условия относительно будущего Украины, - глава МИД Литвы Будрис

Постоянные атаки России на Украину свидетельствуют о нежелании агрессора заключать мир.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Устойчивый мир возможен только при условии обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, возвращения военнопленных, похищенных детей и мирных жителей, а также предоставления Украине полных гарантий безопасности - членства в НАТО и ЕС, укрепления военного потенциала. Только сама Украина может принять решение о своем будущем - Россия не имеет права навязывать свои условия", - отметил министр.

Он подчеркнул, что необходимо продолжать прилагать постоянные усилия, призывая партнеров увеличивать поддержку Украины, поскольку только сильная Украина способна сдержать Россию от продолжения и возобновления агрессии.

"Россия по-прежнему представляет собой самую большую и непосредственную угрозу нашей безопасности. Ее необходимо сдерживать, в том числе с помощью действующих международных санкций и введения новых. Я призываю как можно скорее принять 17-й пакет санкций ЕС. В него обязательно должны войти санкции против сектора сжиженного природного газа России, "Росатома", теневого флота, ИТ и банковского секторов, а также расширяя индивидуальные санкции", - подчеркнул Будрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва хочет запретить россиянами покупать недвижимость возле стратегических объектов

Он добавил, что Россия, используя так называемый теневой флот, не только обходит санкции, но и представляет угрозу морской безопасности и окружающей среде, особенно в Балтийском и Северном морях. Министр также подчеркнул, что гибридные действия России против Европы направлены на подрыв и дестабилизацию наших демократий, включая акты саботажа и вмешательство в выборы.

"Противодействуя этим угрозам, мы настроены продолжать дальнейшие скоординированные действия как на уровне региона, так и в рамках ЕС и НАТО", - отметил Будрис.