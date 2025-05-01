Росія не має права нав’язувати свої умови щодо майбутнього України, - глава МЗС Литви Будріс

Постійні атаки Росії на Україну свідчать про небажання агресора укладати мир.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Стійкий мир можливий тільки за умови забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, повернення військовополонених, викрадених дітей і мирних жителів, а також надання Україні повних гарантій безпеки - членства в НАТО і ЄС, зміцнення військового потенціалу. Тільки сама Україна може ухвалити рішення про своє майбутнє - Росія не має права нав'язувати свої умови", - зазначив міністр.

Він наголосив, що необхідно продовжувати докладати постійних зусиль, закликаючи партнерів збільшувати підтримку України, оскільки тільки сильна Україна здатна стримати Росію від продовження і відновлення агресії.

"Росія, як і раніше, являє собою найбільшу і безпосередню загрозу нашій безпеці. Її необхідно стримувати, зокрема за допомогою чинних міжнародних санкцій і введення нових. Я закликаю якомога швидше ухвалити 17-й пакет санкцій ЄС. До нього обов'язково мають увійти санкції проти сектору скрапленого природного газу Росії, "Росатома", тіньового флоту, ІТ та банківського секторів, а також розширюючи індивідуальні санкції", - підкреслив Будріс.

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Він додав, що Росія, використовуючи так званий тіньовий флот, не тільки обходить санкції, а й становить загрозу морській безпеці та навколишньому середовищу, особливо в Балтійському і Північному морях. Міністр також наголосив, що гібридні дії Росії проти Європи спрямовані на підрив і дестабілізацію наших демократій, включно з актами саботажу і втручанням у вибори.

"Протидіючи цим загрозам, ми налаштовані продовжувати подальші скоординовані дії як на рівні регіону, так і в рамках ЄС і НАТО", - зазначив Будріс.