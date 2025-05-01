В 2024 году зафиксировано более 1500 жалоб на действия ТЦК во время мобилизации, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о значительном росте количества обращений граждан о нарушениях их прав во время мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В 2024 году я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий", - сообщил Лубинец.
Он отметил, что ситуация ухудшается: впервые за время его каденции работникам Офиса не позволили доступа к лицу, которое нуждалось в правовой защите.
В то же время он отметил, что реакция со стороны Министерства обороны и правоохранителей на подобные инциденты улучшилась - открываются уголовные производства, и правонарушения со стороны представителей ТЦК начинают получать правовую оценку.
"И я вижу, что все, кто нарушают права человека, - делают это незаконным способом. Придет точно время, когда они получат юридическую оценку своих действий", - добавил Лубинец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Більшість приволакують у ТЦК, зачиняють у підвалі і через кілька днів (а то й наступного) відвозять на полігон під конвоєм. Тому ось ці 1500 хто подав скаргу - це тільки верхівка айсберга
Реакція буде коли вони з фронту повернуться, думаю, що кожен буде раз зустрічі саме з тим самим тцкуном, який його запакував. В принципі, ветерани будь-якому тцкуну будуть раді
Ах да, это же потенциальный лохторат вислюка. Только они его первые сольют.