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Новости Незаконные действия ТЦК
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В 2024 году зафиксировано более 1500 жалоб на действия ТЦК во время мобилизации, - Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о значительном росте количества обращений граждан о нарушениях их прав во время мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В 2024 году я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что ситуация ухудшается: впервые за время его каденции работникам Офиса не позволили доступа к лицу, которое нуждалось в правовой защите.

В то же время он отметил, что реакция со стороны Министерства обороны и правоохранителей на подобные инциденты улучшилась - открываются уголовные производства, и правонарушения со стороны представителей ТЦК начинают получать правовую оценку.

"И я вижу, что все, кто нарушают права человека, - делают это незаконным способом. Придет точно время, когда они получат юридическую оценку своих действий", - добавил Лубинец.

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Автор: 

жалоба (128) Лубинец Дмитрий (462) ТЦК (532)


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Топ комментарии
+9
і на скільки скарг відреагували?
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01.05.2025 13:22
+6
Які юридичні наслідки для тцкуна?Балаклава на макітру-і все в порядку.
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01.05.2025 13:38
+6
влада імітаторів і Лубінець не виключення
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01.05.2025 13:44
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і на скільки скарг відреагували?
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01.05.2025 13:22 Ответить
а скільки проігнорували лише через те,що більшість немає уяви ,як подати скаргу щоб гарантовано отримати відповідь??
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01.05.2025 13:27 Ответить
Ідеш до адвоката, платиш гроші, і не маєш проблем.
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01.05.2025 13:37 Ответить
яке ти просте млять,у людей грошей на поїсти нема,розцінки адвокатів знаєш??подати заяву на відміну штрафу +_-5000,сидиш даєш поради млять
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01.05.2025 13:44 Ответить
Шура, это конгениально! (с)

Більшість приволакують у ТЦК, зачиняють у підвалі і через кілька днів (а то й наступного) відвозять на полігон під конвоєм. Тому ось ці 1500 хто подав скаргу - це тільки верхівка айсберга
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01.05.2025 14:30 Ответить
На 0.0. Правильних пацанів ніхто не викрадає, ті у кого є якісь гроші платять оброк тцкунам і тимчасово відпускаються, а всі інші - вперед на фронт

Реакція буде коли вони з фронту повернуться, думаю, що кожен буде раз зустрічі саме з тим самим тцкуном, який його запакував. В принципі, ветерани будь-якому тцкуну будуть раді
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01.05.2025 14:35 Ответить
Тисяч 200 мобілізували, півтори тисячі скарг від ухилянтів?
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01.05.2025 13:32 Ответить
це ті випадки де є докази чи свідки,а коли тебе пхають на вулиці де за день 2-3 людини проходить довести що ти потерпілий дуже важко особливо зараз
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01.05.2025 13:46 Ответить
Скарги може один з сотні написав. Більшість мобілізованих у такий спосіб поняття не мають як, куди і кому писати про порушення своїх прав. Це тут всі грамотні та юридично "підковані".
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01.05.2025 13:50 Ответить
Які юридичні наслідки для тцкуна?Балаклава на макітру-і все в порядку.
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01.05.2025 13:38 Ответить
вони навіть совковий мотлох купили щоб свої особисті сраковози не світити щоб не вийшли на хозяїна
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01.05.2025 13:48 Ответить
влада імітаторів і Лубінець не виключення
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01.05.2025 13:44 Ответить
Зелідор сказав це поодинокі випадки😁
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01.05.2025 13:56 Ответить
А сколько наказано мамкиных писюнчиков? Сколько наказано за нелегальный переход границы?
Ах да, это же потенциальный лохторат вислюка. Только они его первые сольют.
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01.05.2025 14:01 Ответить
Жодного тцкуна не покарано
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01.05.2025 14:36 Ответить
Тобто цей ,волідькин пудель , відкрито зізнається в тому , щоб відновити в Україні законність то необхідна інша влада (прийде час).Що ж за нечисть тоді захопила зараз владу в Україні і утримує її на страху і багнетах тцк,СБУ, МВД, і решті трьохбуквених клонів кацапського ФСБ.
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01.05.2025 14:38 Ответить
 
 