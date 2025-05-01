В 2024 году зафиксировано более 1500 жалоб на действия ТЦК во время мобилизации, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о значительном росте количества обращений граждан о нарушениях их прав во время мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В 2024 году я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время проведения мобилизационных мероприятий", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что ситуация ухудшается: впервые за время его каденции работникам Офиса не позволили доступа к лицу, которое нуждалось в правовой защите.

В то же время он отметил, что реакция со стороны Министерства обороны и правоохранителей на подобные инциденты улучшилась - открываются уголовные производства, и правонарушения со стороны представителей ТЦК начинают получать правовую оценку.

"И я вижу, что все, кто нарушают права человека, - делают это незаконным способом. Придет точно время, когда они получат юридическую оценку своих действий", - добавил Лубинец.

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