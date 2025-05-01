У 2024 році зафіксовано понад 1500 скарг на дії ТЦК під час мобілізації, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про значне зростання кількості звернень громадян щодо порушень їхніх прав під час мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2024 році я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час проведення мобілізаційних заходів", - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що ситуація погіршується: вперше за час його каденції працівникам Офісу не дозволили доступу до особи, яка потребувала правового захисту.

Водночас він зазначив, що реакція з боку Міністерства оборони та правоохоронців на подібні інциденти покращилася - відкриваються кримінальні провадження, і правопорушення з боку представників ТЦК починають отримувати правову оцінку.

"І я бачу, що всі, хто порушують права людини, - роблять це в незаконний спосіб. Прийде точно час, коли вони отримають юридичну оцінку своїх дій", - додав Лубінець.

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