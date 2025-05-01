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Новини Протиправні дії ТЦК
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У 2024 році зафіксовано понад 1500 скарг на дії ТЦК під час мобілізації, - Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про значне зростання кількості звернень громадян щодо порушень їхніх прав під час мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2024 році я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час проведення мобілізаційних заходів", - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що ситуація погіршується: вперше за час його каденції працівникам Офісу не дозволили доступу до особи, яка потребувала правового захисту.

Водночас він зазначив, що реакція з боку Міністерства оборони та правоохоронців на подібні інциденти покращилася - відкриваються кримінальні провадження, і правопорушення з боку представників ТЦК починають отримувати правову оцінку.

"І я бачу, що всі, хто порушують права людини, - роблять це в незаконний спосіб. Прийде точно час, коли вони отримають юридичну оцінку своїх дій", - додав Лубінець.

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Автор: 

скарга (134) Лубінець Дмитро (596) ТЦК та СП (576)


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Топ коментарі
+11
і на скільки скарг відреагували?
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01.05.2025 13:22
+8
Які юридичні наслідки для тцкуна?Балаклава на макітру-і все в порядку.
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01.05.2025 13:38
+8
влада імітаторів і Лубінець не виключення
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01.05.2025 13:44
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і на скільки скарг відреагували?
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01.05.2025 13:22 Відповісти
а скільки проігнорували лише через те,що більшість немає уяви ,як подати скаргу щоб гарантовано отримати відповідь??
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01.05.2025 13:27 Відповісти
Ідеш до адвоката, платиш гроші, і не маєш проблем.
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01.05.2025 13:37 Відповісти
яке ти просте млять,у людей грошей на поїсти нема,розцінки адвокатів знаєш??подати заяву на відміну штрафу +_-5000,сидиш даєш поради млять
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01.05.2025 13:44 Відповісти
Шура, это конгениально! (с)

Більшість приволакують у ТЦК, зачиняють у підвалі і через кілька днів (а то й наступного) відвозять на полігон під конвоєм. Тому ось ці 1500 хто подав скаргу - це тільки верхівка айсберга
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01.05.2025 14:30 Відповісти
На 0.0. Правильних пацанів ніхто не викрадає, ті у кого є якісь гроші платять оброк тцкунам і тимчасово відпускаються, а всі інші - вперед на фронт

Реакція буде коли вони з фронту повернуться, думаю, що кожен буде раз зустрічі саме з тим самим тцкуном, який його запакував. В принципі, ветерани будь-якому тцкуну будуть раді
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01.05.2025 14:35 Відповісти
Тисяч 200 мобілізували, півтори тисячі скарг від ухилянтів?
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01.05.2025 13:32 Відповісти
це ті випадки де є докази чи свідки,а коли тебе пхають на вулиці де за день 2-3 людини проходить довести що ти потерпілий дуже важко особливо зараз
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01.05.2025 13:46 Відповісти
Скарги може один з сотні написав. Більшість мобілізованих у такий спосіб поняття не мають як, куди і кому писати про порушення своїх прав. Це тут всі грамотні та юридично "підковані".
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01.05.2025 13:50 Відповісти
Які юридичні наслідки для тцкуна?Балаклава на макітру-і все в порядку.
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01.05.2025 13:38 Відповісти
вони навіть совковий мотлох купили щоб свої особисті сраковози не світити щоб не вийшли на хозяїна
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01.05.2025 13:48 Відповісти
влада імітаторів і Лубінець не виключення
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01.05.2025 13:44 Відповісти
Зелідор сказав це поодинокі випадки😁
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01.05.2025 13:56 Відповісти
А сколько наказано мамкиных писюнчиков? Сколько наказано за нелегальный переход границы?
Ах да, это же потенциальный лохторат вислюка. Только они его первые сольют.
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01.05.2025 14:01 Відповісти
Жодного тцкуна не покарано
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01.05.2025 14:36 Відповісти
Тобто цей ,волідькин пудель , відкрито зізнається в тому , щоб відновити в Україні законність то необхідна інша влада (прийде час).Що ж за нечисть тоді захопила зараз владу в Україні і утримує її на страху і багнетах тцк,СБУ, МВД, і решті трьохбуквених клонів кацапського ФСБ.
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01.05.2025 14:38 Відповісти
 
 