Зеленский провел встречу с министрами Люксембурга: обсудили восстановление Кривого Рога
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны Юрико Бекес.
Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
В центре переговоров было участие Люксембурга в восстановлении Криворожского района и самого Кривого Рога. Также стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины и дипломатические шаги, направленные на достижение справедливого мира.
"Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный срок, что должно стать первым шагом на пути к миру. Мы готовы к переговорам, но только после того, как прекратятся убийства наших людей. И мы благодарны всем, кто нас в этом поддерживает", - подчеркнул Зеленский.
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