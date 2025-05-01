Зеленський провів зустріч із міністрами Люксембургу: обговорили відновлення Кривого Рогу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттелем і міністеркою оборони Юріко Бекес.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У центрі переговорів була участь Люксембургу у відновленні Криворізького району та самого Кривого Рогу. Також сторони обговорили питання європейської інтеграції України та дипломатичні кроки, спрямовані на досягнення справедливого миру.

"Україна готова до повного і безумовного припинення вогню на достатній термін, що має стати першим кроком на шляху до миру. Ми готові до переговорів, але тільки після того, як припиняться вбивства наших людей. І ми вдячні всім, хто нас у цьому підтримує", - підкреслив Зеленський.

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