Зеленський провів зустріч із міністрами Люксембургу: обговорили відновлення Кривого Рогу
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттелем і міністеркою оборони Юріко Бекес.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
У центрі переговорів була участь Люксембургу у відновленні Криворізького району та самого Кривого Рогу. Також сторони обговорили питання європейської інтеграції України та дипломатичні кроки, спрямовані на досягнення справедливого миру.
"Україна готова до повного і безумовного припинення вогню на достатній термін, що має стати першим кроком на шляху до миру. Ми готові до переговорів, але тільки після того, як припиняться вбивства наших людей. І ми вдячні всім, хто нас у цьому підтримує", - підкреслив Зеленський.
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