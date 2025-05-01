Удар РФ по Пивденному на Харьковщине: число пострадавших возросло до 15, двое детей госпитализированы

В Пивденном на Харьковщине количество пострадавших вследствие российской атаки на город 30 апреля возросло до 15 человек, среди которых 10 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

"Пятнадцать гражданских пострадали, среди них 10 детей разного возраста. Восемь детей получили острую реакцию на стресс - это ментальное здоровье, что в дальнейшем может ухудшиться. А двух детей все же пришлось госпитализировать, так как они получили различной степени телесные повреждения. Вот о таком "перемирии" можно говорить сейчас по Харьковской области", - отметил Токарь.

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Напомним, утром 30 апреля российские войска атаковали несколькими беспилотниками, предварительно "Герань-2", город Пивденное в Харьковской области, вследствие чего пострадали местные жители, среди которых дети. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили.