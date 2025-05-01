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Новини Обстріли Харківщини
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Удар РФ по Південному на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 15, двох дітей госпіталізували

Удар по Південному 30 квітня

У Південному в Харківській області кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто 30 квітня зросла до 15 осіб, серед яких 10 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

"П’ятнадцять цивільних громадян постраждали, серед них 10 дітей різного віку. Вісім дітей отримали гостру реакцію на стрес – це ментальне здоров’я, що в подальшому може погіршитися. А двох дітей все ж таки довелося госпіталізувати, бо вони отримали різного ступеня тілесні ушкодження. От про таке "перемир’я" можна говорити зараз по Харківській області", – зазначив Токар.

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Нагадаємо, вранці 30 квітня російські війська атакували кількома безпілотниками, попередньо "Герань-2", місто Південне в Харківській області, унаслідок чого постраждали місцеві мешканці, серед яких діти. Пошкоджено багатоквартирний та приватні житлові будинки, автомобілі.

Автор: 

обстріл (28613) Харківська область (856) Харківський район (267) Південне (2)


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