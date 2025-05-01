Единая унифицированная система нумерации тел заработала в Украине, - Добросердов

В Украине с апреля начала свою работу Единая унифицированная система нумерации тел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу проинформировал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

"Есть приказ Минздрава от 4 апреля (этого года), они разработали единый унифицированный номер, который охватывает несколько составляющих. И это означает, что тела, поступившие, например, в СМЭ Николаевской области и в СМЭ Львовской области, никогда не будут иметь одинаковые номера", - отметил он.

Добросердов подтвердил, что в Министерстве внутренних дел планируют в дальнейшем модернизировать Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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По его словам, возглавляемая им институция имеет взаимообмен информацией с полицией и с экспертной службой (МВД. - Ред.).

"Мы действительно видим, отобрано ли ДНК у тела, по которому продолжается расследование и идентификация, видим, отобрана ли ДНК у родственников пропавших без вести, есть ли на сегодня совпадения. Отдельно скажу относительно информации по результатам поиска в открытых источниках, то есть видео-, фотоконтента, который публикуют представители РФ, что уже есть более полутора тысяч пропавших без вести, по которым получена такая информация. И все это помещено в Реестр", - сообщил уполномоченный.

Он заявил, что они уже построили взаимодействие с Реестром убытков, причиненных Украине.

"И сейчас семьи пропавших без вести могут подать свою заявку на возмещение. Автоматически проверяется, есть ли такой статус, и эта заявка уже регистрируется", - пояснил Добросердов.

По его словам, у них впереди будет и построение взаимодействия с Пенсионным фондом, с Министерством обороны и тому подобное.

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Кроме этого, в Секретариате уполномоченного по вопросам пропавших без вести ждут реализации и другого важного проекта.

"Я о том, что по результатам реформы в подчинение Министерства здравоохранения Украины зашли почти все областные бюро судебно-медицинской экспертизы, которые перед тем подчинялись областным советам. Сейчас там введена единая нумерация всех тел, которые поступают в учреждения СМЭ. Сейчас идет процедура, связанная с тем, что для них будет создана единая электронная база, в которой будет регистрироваться информация по каждому неидентифицированному лицу", - заявил уполномоченный.

Он отметил, что после внедрения этой базы будет отработана интеграция для сравнения данных, которые есть по разыскиваемому лицу, а также тех данных, которые есть дополнительно от семьи.

"Мы сможем их сопоставить с информацией по каждому телу, которое находится в бюро судебно-медицинской экспертизы", - пояснил Добросердов.

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Напомним, ранее Добросердов сообщал, что в розыске на территории Украины находятся более 70 тысяч без вести пропавших лиц, значительное количество из них - это военные.