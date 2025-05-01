Єдина уніфікована система нумерації тіл запрацювала в Україні, - Добросердов

В Україні із квітня почала свою роботу Єдина уніфікована система нумерації тіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу поінформував уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"Є наказ МОЗ від 4 квітня (цього року), вони розробили єдиний уніфікований номер, який охоплює кілька складників. І це означає, що тіла, які надійшли, наприклад, у СМЕ Миколаївській області й у СМЕ Львівської області, ніколи не будуть мати однакові номери", - зазначив він.

Добросердов підтвердив, що у Міністерстві внутрішніх справ планують надалі модернізувати Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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За його словами, очолювана ним інституція має взаємообмін інформацією з поліцією і з експертною службою (МВС – ред.).

"Ми дійсно бачимо, чи відібрано ДНК у тіла, по якому триває розслідування та ідентифікація, бачимо, чи відібрана ДНК у родичів зниклих безвісти, чи є на сьогодні збіги. Окремо скажу щодо інформації по результатах пошуку у відкритих джерелах, тобто відео-, фотоконтенту, який публікують представники РФ, що вже є понад півтори тисячі зниклих безвісти, по яких здобута така інформація. І все це поміщено до Реєстру", - поінформував уповноважений.

Він заявив, що вони вже побудували взаємодію з Реєстром збитків, спричинених Україні.

"І наразі родини зниклих безвісти можуть подати свою заявку на відшкодування. Автоматично перевіряється, чи є такий статус, і ця заявка вже реєструється", - пояснив Добросердов.

За його словами, у них попереду буде і побудова взаємодії з Пенсійним фондом, із Міністерством оборони тощо.

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Окрім цього, у Секретаріаті уповноваженого з питань зниклих безвісти чекають реалізації і іншого важливого проєкту.

"Я про те, що за наслідками реформи у підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України зайшли майже усі обласні бюро судово-медичної експертизи, які перед тим підпорядковувались обласним радам. Зараз там введена єдина нумерація всіх тіл, які надходять в установи СМЕ. Наразі триває процедура, пов’язана з тим, що для них буде створена єдина електронна база, в якій буде реєструватися інформація по кожній неідентифікованій особі", - заявив уповноважений.

Він зазначив, що після впровадження цієї бази буде відпрацьована інтеграція для порівняння даних, які є по розшукуваній особі, а також тих даних, які є додатково від родини.

"Ми зможемо їх співставити з інформацією по кожному тілу, яке перебуває в бюро судово-медичної експертизи", - пояснив Добросердов.

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Нагадаємо, раніше Добросердов повідомляв, що в розшуку на території України перебувають понад 70 тисяч безвісти зниклих осіб, значна кількість із них – це військові.