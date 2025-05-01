Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 1 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Группа ударных БпЛА на Сумщине. Курс на Полтавщину.
- Несколько групп через Херсонскую область в направлении Днепропетровщины.
- Кривой Рог, несколько групп шахедов в направлении города!
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Наступним, буде шоу=вищання, убогого Венса з Білого дому про «3 міравую вайну», усе це, по сценарію ******!