Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Вечером 1 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

Группа ударных БпЛА на Сумщине. Курс на Полтавщину.

Несколько групп через Херсонскую область в направлении Днепропетровщины.

Кривой Рог, несколько групп шахедов в направлении города!

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