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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 1 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группа ударных БпЛА на Сумщине. Курс на Полтавщину.
  • Несколько групп через Херсонскую область в направлении Днепропетровщины.
  • Кривой Рог, несколько групп шахедов в направлении города!

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Воздушные силы (2324) воздушная тревога (792) Шахед (1029) война в Украине (4044)


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01.05.2025 21:39 Ответить
Ми свої копимо на 9 травня?
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01.05.2025 21:43 Ответить
***** з московітами, так хоче «миру в Україні», після 11 років його злочинів в Україні!
Наступним, буде шоу=вищання, убогого Венса з Білого дому про «3 міравую вайну», усе це, по сценарію ******!
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01.05.2025 21:45 Ответить
можно на Муромський ще раз повторити? бо ППО там і досі нема, а сараїв на теріторії повно. Хай детонатори з Новосібірська возять.
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01.05.2025 21:49 Ответить
 
 