Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 1 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину.
- Декілька груп через Херсонщину у напрямку Дніпропетровщини.
- Кривий Ріг декілька груп шахедів у напрямку міста!
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Наступним, буде шоу=вищання, убогого Венса з Білого дому про «3 міравую вайну», усе це, по сценарію ******!