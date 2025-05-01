Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

Ввечері 1 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину.

Декілька груп через Херсонщину у напрямку Дніпропетровщини.

Кривий Ріг декілька груп шахедів у напрямку міста!

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