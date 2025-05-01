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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 1 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину.
  • Декілька груп через Херсонщину у напрямку Дніпропетровщини.
  • Кривий Ріг декілька груп шахедів у напрямку міста!

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Автор: 

Повітряні сили (2663) повітряна тривога (919) Шахед (1036) війна в Україні (4079)


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01.05.2025 21:39 Відповісти
Ми свої копимо на 9 травня?
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01.05.2025 21:43 Відповісти
***** з московітами, так хоче «миру в Україні», після 11 років його злочинів в Україні!
Наступним, буде шоу=вищання, убогого Венса з Білого дому про «3 міравую вайну», усе це, по сценарію ******!
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01.05.2025 21:45 Відповісти
можно на Муромський ще раз повторити? бо ППО там і досі нема, а сараїв на теріторії повно. Хай детонатори з Новосібірська возять.
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01.05.2025 21:49 Відповісти
 
 