Враг атаковал 52 раза на Покровском направлении, уничтожено 119 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики сегодня нанесли три ракетных и 78 авиационных ударов, применили пять ракет и 139 управляемых бомб, привлекли 1091 дрон-камикадзе и осуществили 4193 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении агрессор совершил пять наступательных действий в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово. Силы обороны успешно остановили все атаки.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются три вражеские атаки.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего с начала суток произошло четыре боестолкновения, которые наши защитники успешно остановили.

Читайте: Враг пытался обойти Покровск с запада. Сейчас пытается прорваться к Днепропетровщине через Новопавловское направление, - ОСУВ "Хортица"

На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня наши воины отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 52 раза атаковал в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки и Алексеевки. До сих пор продолжается 11 боестолкновений. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 119 оккупантов, из них 65 - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники, спутниковый терминал, восемь БпЛА, а также повреждены одна боевая машина пехоты и орудие противника.

На Новопавловском направлении враг совершил шесть попыток прорвать нашу оборону в районах Константинополя, Привольного и Свободного Поля. Силы обороны успешно остановили все атаки захватчиков.

Боевые действия на юге

Оккупанты нанесли авиаудары по Зализничному, что на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Украинцы отразили все четыре атаки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении наши войска остановили одну атаку противника. В то же время захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ пытается высадиться на острове Бугаз на Днепре и создать плацдарм, - Силы обороны юга

Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении сегодня произошло 31 боестолкновение. С начала суток враг нанес 13 авиационных ударов, в целом сбросил 18 управляемых бомб и совершил 158 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела.