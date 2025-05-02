Рубио и Барро обсудили мирные инициативы в отношении Украины

Глава Государственного департамента США Марк Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом Рубио написал в своей заметке в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Америка хочет мира, а не бесконечных вооруженных конфликтов. Во время разговора с министром Барро обсудили инициативу президента США по прекращению насилия в Украине и шагов к долговременному миру", - подчеркнул Рубио.

Кроме того, собеседники обсудили то, что европейские страны должны усилить инвестиции в свою обороноспособность. При этом, подчеркнул Рубио, американские предприятия оборонной отрасли должны активнее участвовать в процессе модернизации европейского военного потенциала.

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Ранее Барро заявлял, что ЕС хочет скоординировать с США новый санкционный пакет против России.