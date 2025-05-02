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Рубио и Барро обсудили мирные инициативы в отношении Украины

Марк Рубио и Жан-Ноэль Барро

Глава Государственного департамента США Марк Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом Рубио написал в своей заметке в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Америка хочет мира, а не бесконечных вооруженных конфликтов. Во время разговора с министром Барро обсудили инициативу президента США по прекращению насилия в Украине и шагов к долговременному миру", - подчеркнул Рубио.

Кроме того, собеседники обсудили то, что европейские страны должны усилить инвестиции в свою обороноспособность. При этом, подчеркнул Рубио, американские предприятия оборонной отрасли должны активнее участвовать в процессе модернизации европейского военного потенциала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уолц станет постпредом США в ООН, вместо него временно советником будет Рубио, - Трамп

Ранее Барро заявлял, что ЕС хочет скоординировать с США новый санкционный пакет против России.

Автор: 

Рубио Марко (178) Барро Жан-Ноэль (24)


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Я так думаю - Рубіо не сильно задоволений залишився - Європа вже озвучила свою програму з переозброєння, максимально незалежну від США. Трамп "молодець" - краще продемонструвать результати залежності від імпорту озброєнь, не можна було... От тільки що скажуть представники ВПК США? Тут своїх проблем - "по ніздрі" (Китай почне "удавку на шиї затягувать, стосовно поставок рідкоземельних металів), а тут ще й Європа почала відмовляться від замовлень! Думаю - Трампу УЖЕ "матюки гнуть почали", по телефону!...
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02.05.2025 04:50 Ответить
Radio France internationale

Європа прагне побудувати протиракетний щит подібно до ізраїльського «Залізного купола», здатного зупинити велику кількість ракет. Агресія Росії проти України повернула ці амбіції на перший план. Епоха після Холодної війни змусила людей забути, що російський анклав у Калінінграді, вклинений між Польщею та Литвою, може становити небезпеку.

Розгорнуті там балістичні та гіперзвукові ракети знову становлять загрозу для країн Балтії. Щоб захиститися від цього, існує проєкт під назвою «Небесний щит». Його підтримує Німеччина. Ініціатива, розпочата два роки тому, спрямована на спільне придбання додаткових систем: німецької IRIS-T для малої дальності (ракети та безпілотники), американської Patriot для середньої дальності та ізраїльської Arrow 3 для знищення балістичних ракет на великій відстані.

Наразі до програми приєдналася 21 країна, за винятком Італії та Франції. Чому так?

Головна претензія Парижу та Риму полягає в тому, що програма, яку диктують німці, не включає їхню промисловість. Дві європейські держави не хочуть бути лише статистами, тим паче, що у них є серйозні можливості.

Окрім спільного концерну з виробництва ракет, Італія та Франція також разом виробляють наземні ракетні комплекси середньої дальності (SAMP/T) Mamba. Це дозволяє захищатися від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська система оборони з протиракетним потенціалом. SAMP/T конкурує з американським Patriot і є таким же ефективним, як ізраїльська Arrow 3. Але передусім - це європейська розробка.
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02.05.2025 05:22 Ответить
Втім промисловість - не єдине протиріччя між Парижем і Берліном. Франція продовжує більше покладатися на свої сили ядерного стримування, а не на повітряний щит, ефективність якого не гарантована на 100%. Для французьких військових захист такої величезної території, як Європа, також є надто дорогим і підриває ідею про те, що зовнішня атака негайно отримує відсіч.

Ще один недолік, який виявила війна Росії проти України, - здатність завдавати глибоких ударів за лінію фронту по скупченню людей і техніки, матеріально-технічним вузлам, командним пунктам і аеродромам, з яких злітають бомбардувальники для скидання плануючих бомб.

Європа має крилаті ракети на кшталт французьких Scalp або британських Storm Shadow, але їх потрібно більше. Війна високої інтенсивності - це ненаситний монстр, який пожирає ресурси у приголомшливих кількостях.
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02.05.2025 05:26 Ответить
Аби переконати країни ЄС купувати європейське, а не американське, необхідно виробляти масово і швидко. Наразі європейські виробники організовуються. Французька компанія Dassault, наприклад, прагне виробляти до п'яти винищувачів Rafale на місяць.
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02.05.2025 05:27 Ответить
Індія підписала багатомільярдну угоду з Францією на винищувачі Rafale

В угоді на 7,5 мільярда доларів, якої досягли Індія та Франція, йдеться про закупівлю 26 французьких літаків Rafale. За інформацією від індійського Міністерства оборони, Нью-Делі придбає як одномісні, так і двомісні версії вдосконаленого винищувача. Поставки винищувачів мають розпочатися у 2028 році та, очікується, будуть завершені до 2030 року.
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02.05.2025 05:29 Ответить
Європейський виробник ракет MBDA (належить Airbus, італійській компанії Leonardo та британській компанії BAE Systems), який має замовлень на 37 мільярдів євро, за п'ять років збільшив штат на 50% - це майже 19 тисяч співробітників.
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02.05.2025 05:31 Ответить
Ну,обговорили,сфотографувалися,посмішки до вух,що далі?
На*** цей цирк?
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02.05.2025 06:25 Ответить
 
 