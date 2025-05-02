Рубио и Барро обсудили мирные инициативы в отношении Украины
Глава Государственного департамента США Марк Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Об этом Рубио написал в своей заметке в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Америка хочет мира, а не бесконечных вооруженных конфликтов. Во время разговора с министром Барро обсудили инициативу президента США по прекращению насилия в Украине и шагов к долговременному миру", - подчеркнул Рубио.
Кроме того, собеседники обсудили то, что европейские страны должны усилить инвестиции в свою обороноспособность. При этом, подчеркнул Рубио, американские предприятия оборонной отрасли должны активнее участвовать в процессе модернизации европейского военного потенциала.
Ранее Барро заявлял, что ЕС хочет скоординировать с США новый санкционный пакет против России.
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Європа прагне побудувати протиракетний щит подібно до ізраїльського «Залізного купола», здатного зупинити велику кількість ракет. Агресія Росії проти України повернула ці амбіції на перший план. Епоха після Холодної війни змусила людей забути, що російський анклав у Калінінграді, вклинений між Польщею та Литвою, може становити небезпеку.
Розгорнуті там балістичні та гіперзвукові ракети знову становлять загрозу для країн Балтії. Щоб захиститися від цього, існує проєкт під назвою «Небесний щит». Його підтримує Німеччина. Ініціатива, розпочата два роки тому, спрямована на спільне придбання додаткових систем: німецької IRIS-T для малої дальності (ракети та безпілотники), американської Patriot для середньої дальності та ізраїльської Arrow 3 для знищення балістичних ракет на великій відстані.
Наразі до програми приєдналася 21 країна, за винятком Італії та Франції. Чому так?
Головна претензія Парижу та Риму полягає в тому, що програма, яку диктують німці, не включає їхню промисловість. Дві європейські держави не хочуть бути лише статистами, тим паче, що у них є серйозні можливості.
Окрім спільного концерну з виробництва ракет, Італія та Франція також разом виробляють наземні ракетні комплекси середньої дальності (SAMP/T) Mamba. Це дозволяє захищатися від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська система оборони з протиракетним потенціалом. SAMP/T конкурує з американським Patriot і є таким же ефективним, як ізраїльська Arrow 3. Але передусім - це європейська розробка.
Ще один недолік, який виявила війна Росії проти України, - здатність завдавати глибоких ударів за лінію фронту по скупченню людей і техніки, матеріально-технічним вузлам, командним пунктам і аеродромам, з яких злітають бомбардувальники для скидання плануючих бомб.
Європа має крилаті ракети на кшталт французьких Scalp або британських Storm Shadow, але їх потрібно більше. Війна високої інтенсивності - це ненаситний монстр, який пожирає ресурси у приголомшливих кількостях.
В угоді на 7,5 мільярда доларів, якої досягли Індія та Франція, йдеться про закупівлю 26 французьких літаків Rafale. За інформацією від індійського Міністерства оборони, Нью-Делі придбає як одномісні, так і двомісні версії вдосконаленого винищувача. Поставки винищувачів мають розпочатися у 2028 році та, очікується, будуть завершені до 2030 року.
На*** цей цирк?