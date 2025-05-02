Рубіо та Барро обговорили мирні цініцативи щодо України

Глава Державного департаменту США Марк Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Про це Рубіо написав у своєму дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Америка прагне миру, а не нескінченних збройних конфліктів. Під час розмови з міністром Барро обговорили ініціативу президента США щодо припинення насильства в Україні та кроків до довготривалого миру", - підкреслив Рубіо.

Крім того, співрозмовники обговорили те, що європейські країни мають посилити інвестиції у власну обороноздатність. При цьому, наголосив Рубіо, американські підприємства оборонної галузі мають активніше долучатися до процесу модернізації європейського воєнного потенціалу.

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Раніше Барро заявляв, що ЄС хоче скоординувати зі США новий санкційний пакет проти Росії.