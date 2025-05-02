Рубіо та Барро обговорили мирні цініцативи щодо України
Глава Державного департаменту США Марк Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.
Про це Рубіо написав у своєму дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Америка прагне миру, а не нескінченних збройних конфліктів. Під час розмови з міністром Барро обговорили ініціативу президента США щодо припинення насильства в Україні та кроків до довготривалого миру", - підкреслив Рубіо.
Крім того, співрозмовники обговорили те, що європейські країни мають посилити інвестиції у власну обороноздатність. При цьому, наголосив Рубіо, американські підприємства оборонної галузі мають активніше долучатися до процесу модернізації європейського воєнного потенціалу.
Раніше Барро заявляв, що ЄС хоче скоординувати зі США новий санкційний пакет проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль