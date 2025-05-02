УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4572 відвідувача онлайн
Новини Заяви про мир
91 0

Рубіо та Барро обговорили мирні цініцативи щодо України

Марк Рубіо та Жан-Ноель Барро

Глава Державного департаменту США Марк Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Про це Рубіо написав у своєму дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Америка прагне миру, а не нескінченних збройних конфліктів. Під час розмови з міністром Барро обговорили ініціативу президента США щодо припинення насильства в Україні та кроків до довготривалого миру", - підкреслив Рубіо.

Крім того, співрозмовники обговорили те, що європейські країни мають посилити інвестиції у власну обороноздатність. При цьому, наголосив Рубіо, американські підприємства оборонної галузі мають активніше долучатися до процесу модернізації європейського воєнного потенціалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волц стане постпредом США в ООН, замість нього тимчасово радником буде Рубіо, - Трамп

Раніше Барро заявляв, що ЄС хоче скоординувати зі США новий санкційний пакет проти Росії.

Автор: 

Рубіо Марко (181) Барро Жан-Ноель (23)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 