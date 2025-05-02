Атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 29, среди них - 13-летний мальчик

По состоянию на утро 2 апреля в больницах находятся 12 человек, пострадавших от атаки на Запорожье и области российских беспилотников вечером 1 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы - в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 29 человек. Среди травмированных - 13-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие, которые находятся в медучреждениях региона, получают необходимую помощь.

Напомним, вечером 1 мая российские беспилотники атаковали Запорожье. В городе прогремело не менее 10 взрывов, возникли пожары. В результате атаки погиб 61-летний мужчина

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