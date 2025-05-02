РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12202 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожья
754 2

Атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 29, среди них - 13-летний мальчик

Последствия атаки на Запорожье

По состоянию на утро 2 апреля в больницах находятся 12 человек, пострадавших от атаки на Запорожье и области российских беспилотников вечером 1 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы - в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 29 человек. Среди травмированных - 13-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие, которые находятся в медучреждениях региона, получают необходимую помощь.

Напомним, вечером 1 мая российские беспилотники атаковали Запорожье. В городе прогремело не менее 10 взрывов, возникли пожары. В результате атаки погиб 61-летний мужчина

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский дрон атаковал авто в Запорожской области, - ОВА

Автор: 

Запорожье (2658) обстрел (27292) Запорожская область (3102) Запорожский район (110)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довбой@б Трамп як і раніше буде розповідати казочки, що ***** хоче припинення війни.
показать весь комментарий
02.05.2025 07:00 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 07:15 Ответить
 
 