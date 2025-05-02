Атака на Запорожье: число пострадавших возросло до 29, среди них - 13-летний мальчик
По состоянию на утро 2 апреля в больницах находятся 12 человек, пострадавших от атаки на Запорожье и области российских беспилотников вечером 1 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы - в результате ночной вражеской атаки на Запорожье пострадали 29 человек. Среди травмированных - 13-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие, которые находятся в медучреждениях региона, получают необходимую помощь.
Напомним, вечером 1 мая российские беспилотники атаковали Запорожье. В городе прогремело не менее 10 взрывов, возникли пожары. В результате атаки погиб 61-летний мужчина
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Gary Grant
показать весь комментарий02.05.2025 07:00 Ответить Мне нравится 2
Огусто
показать весь комментарий02.05.2025 07:15 Ответить Мне нравится 0
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