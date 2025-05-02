Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 29, серед них - 13-річний хлопчик

Станом на ранок 2 квітня у лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали від атаки на Запоріжжя та області російських безпілотників ввечері 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи - внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей. Серед травмованих 13-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі, які перебувають у медзакладах регіону, отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 1 травня російська безпілотники атакували Запоріжжя. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів, виникли пожежі. Внаслідок атаки загинув 61-річний чоловік

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