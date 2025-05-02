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Новини Обстріли Запоріжжя
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Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 29, серед них - 13-річний хлопчик

Наслідки атаки на Запоріжжя

Станом на ранок 2 квітня у лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали від атаки на Запоріжжя та області російських безпілотників ввечері 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи - внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей. Серед травмованих 13-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі, які перебувають у медзакладах регіону, отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, ввечері 1 травня російська безпілотники атакували Запоріжжя. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів, виникли пожежі. Внаслідок атаки загинув 61-річний чоловік

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Автор: 

Запоріжжя (2272) обстріл (28613) Запорізька область (3624) Запорізький район (109)


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Довбой@б Трамп як і раніше буде розповідати казочки, що ***** хоче припинення війни.
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02.05.2025 07:00 Відповісти
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02.05.2025 07:15 Відповісти
 
 