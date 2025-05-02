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Новости Прекращение войны
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Процесс окончания войны в Украине остановился, - Вэнс

Венс о завершении войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшей перспективе существует малая вероятность завершения войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью каналу Fox News.

Агенство Reuters ссылаясь на слова Вэнса пишет, что "все сейчас зависит от россиян и украинцев, которые теперь знают условия друг друга для мира".

Вэнс говорит, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне. По словам вице-президента США, мирный процесс "никуда не движется".

Именно поэтому он убежден, что "в ближайшее время ничего не завершится".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Существует "очень большая пропасть" между требованиями Украины и России по мирному соглашению США, - Вэнс

Автор: 

война в Украине (4044) Джей Ди Вэнс (90)


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Топ комментарии
+15
А як же Боневтік, який мав закінчити війну за свою каденцію 5 років? "Якщо не закінчу, то піду, хай закінчують інші", закінчив? Пішов? У наріду знову винні США і тільки не Найпотужніший брехун в світі.
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02.05.2025 08:24
+13
А як же ж Трамп? - який мав все порішати
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02.05.2025 08:06
+11
Процес закінчення війни в Україні зупинився

Трамп та його 5-6 менеджерів - як той флюгер. Куди поверне - туди і триндять.
Аби тільки вітер дув у дупу та висвистував з рота.
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02.05.2025 08:05
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Правила форума Совет форумчан
а хіба кацапам добре дали по пиці?
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02.05.2025 08:04 Ответить
Кацапи не здвинули свої хотєлки ні на міліметр. Навіть збільшили. Але наїзди у Трампа тільки на Україну
Якщо уявити що трампоїди дійсно хотіли "завершити війну" то зроблено було протилежне...
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02.05.2025 09:14 Ответить
Агент фсб сцить у вуха обісравшись
На нарах нігерам поясниш
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02.05.2025 08:05 Ответить
"На нарах, нігерам проясниш"..а що він поганого зробив для США, що має йти на нари? Що на США напали кацапи? Це він розмінував Чонгар і відкрив ворота ворогу? Чи можливо він знищив всі ракетні програми, найкращі за часів незалежності :"Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільху"? Ні. А хто це зробив і за його помилки чи навмисних дій кацапи за години були під Миколаєвом???
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02.05.2025 08:27 Ответить
Упороті трампісти це така зараз рідкість. Як єдинороги...
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02.05.2025 09:09 Ответить
Процес закінчення війни в Україні зупинився

Трамп та його 5-6 менеджерів - як той флюгер. Куди поверне - туди і триндять.
Аби тільки вітер дув у дупу та висвистував з рота.
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02.05.2025 08:05 Ответить
А як же ж Трамп? - який мав все порішати
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02.05.2025 08:06 Ответить
ЗА 24 ГОДИНИ!
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02.05.2025 08:17 Ответить
Він вже вибачався - казав якої тільки ***** не скажеш під час виборів
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02.05.2025 08:22 Ответить
А як же Боневтік, який мав закінчити війну за свою каденцію 5 років? "Якщо не закінчу, то піду, хай закінчують інші", закінчив? Пішов? У наріду знову винні США і тільки не Найпотужніший брехун в світі.
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02.05.2025 08:24 Ответить
То він здуру і обкурений був
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02.05.2025 08:27 Ответить
Хто був обкурений, весь нарід 73% Чомусь 10 мільйонів не обкурилися, коли відразу побігли в бік ЄС, а не кацапії.
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02.05.2025 08:29 Ответить
Чого їм до рашки? - моя сусідка з двома дочками виїхала до Німеччини - проживання безоплатне - на трьох 2400 євро - посилено вчать німецьку
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02.05.2025 08:37 Ответить
Ви підтвердили, що вумний український нарід вибрав нас Оце під час війни, а сам не побажав жити в його "країні мрій", і при першій можливості здрисьнув до ЄС і жодних питань до свого потужного обранця?
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02.05.2025 08:41 Ответить
та й передостанній не кращий. Йому скажено пощастило, що обрали не його, бо зараз би на нього усе вішали. пуцькін плани не змінював, бо того чи не того обрали
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02.05.2025 09:16 Ответить
Боневтік Янелохович Херпіду сказав шо його 5 рокіа ще не скінчились.
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02.05.2025 08:34 Ответить
Дивно. І хто ж зміг найсильнішого в світі Трампа зупинити на його шляху встановлення миру в Україні?
Хіба таке взагалі можливо?
А якже Америка знов буде великою?

Венс, зніми бейсболку або вдягни труси і не роби Президенту Трампу принизливу послугу!
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02.05.2025 08:08 Ответить
Эти все речи для старта прямых переговоров рф и Украины. рф уже это поняли и говорят про это напрямую. Буба наверное тоже уже дозревает или уже созрел и начнутся прямые переговоры
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02.05.2025 08:08 Ответить
та не факт. за прямими переговорами між руснею і Україною стоїть Китай. ну а американцям Китай зараз, як кістка поперек горла. Тож не просто так підписали цю угоду про ресурси. Це в тому числі і через те, щоб не допустити комуняк до українських корисних копалин.
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02.05.2025 08:16 Ответить
Это всё к тому, что все уже получили свою выгоду: США ресурсы и деньги с будущей добычи, россия - территории, Европа - демографический ресурс. И подводят автоматически к тому, что территории Украина отбить не сможет, другая сторона захватить больше тоже. Просто уже в открытую говорят, что каким бы не было решение той либо иной стороны, победоносных успехов в дальнейшем противостоянии не будет.
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02.05.2025 08:19 Ответить
Да я об этом в другом топике сегодня писал уже . У Украины нету сил отбить, у рф значительно наступать ( на том уровне ресурсов что они выделили для текущей войны без принудительной мобилизации и реальных военных рельс а не то чуши что чешет наша пропаганда ибо когда у русских одна только проблема что цены выросли и жизнь стала дороже, а войны они и не замечают по большому счету это ни хрена не военные рельсы). Поэтому логическое решение это заморозка, просто они говорят что нету смысла нам кататься туда сюда а садитесь оба и обсудите условия заморозки
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02.05.2025 08:24 Ответить
Ау, нєфіг тут путінТБ транслювати! "рф ужє говорят напрямую", бгг, нагадати тобі, що вони говорили("Кієв за трі дня", Хєрсон с расієй навсєгда")?! Твої(путінТБ?) "прямьіє пєрєговорьі" фігня, як і твої пояснення до них- ВСІ давно знають, що напряму військовим шляхом Україна не поверне(ПОКИ!) території, саме для цього путінську економіку вирішено було вдавити санкціями і обмеженнями. Навіть за логікою- ніхто з української сторони не підпише здачу територій(навіть бубочка з єрмаком), бо це стаття, та і путя зараз не може щось вже зробити в плані "взять" хоч якесь місто. Так що, голубчику, все як було, так і є(не дивлячись на твої чи путінські хотєлкі)- війна йде, українські дрони переважають на фронті, путя кидається Іскандерами, все залежить від ЗСУ і що економічно Європа(і ти не повіриш, але і Штати) зроблять з путінською економікою далі, бо ВСІ вже знають, що останні нИчки(ФНБ) в путіна закінчуються цього року.
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02.05.2025 08:39 Ответить
Зупинився ваш процес здачі/капітуляці України.
А війна так буде і продовджуватися поки ви лижете молі зад
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02.05.2025 08:09 Ответить
Визначень нарешті чи вам мир, чи війна. Бо ваші 2 речення суперечать одне одному за змістом
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02.05.2025 08:46 Ответить
Хто тобі "мир" пропонує, є'банько? Тобі пропонують капітуляцію. (вірніше не тобі а Україні, - ти гнида вже здрисла)....
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02.05.2025 09:18 Ответить
Трумп пропонував. Зєльонский відмовився. Що не так?
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02.05.2025 09:25 Ответить
А що сталося,******* крашене? ***** саме себе поклало на ваше балабольство? Терпіли.
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02.05.2025 08:09 Ответить
усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру

Так а що змінилося? Ми і так знали, що хочемо. русня теж не змінила своїх вимог. Ну і? Де тут заслуга трампона та його шобли?
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02.05.2025 08:10 Ответить
харош піздєть
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02.05.2025 08:11 Ответить
Ну тоді чекай Европо та інші страни ще більще Українців в осени і кількість вже остаточно виїхавших. Бо якщо не закінчується в найближчому майбутньому хочаб заморозкою, то це фіаско для всіх окрім мабуть влади
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02.05.2025 08:13 Ответить
Пряма трансляція з путінТБ. Пряміше нікуди, лише переклав.
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02.05.2025 08:41 Ответить
Ви проти війни? Це зараз не в тренді. Ви, мабуть, не знаєте, що в України більше дронів, а рашка от-от розвалиться від економічних негараздів. Уважніше читайте коментарі на цензорі. Або подивіться нарешті єдині новини. Щоб зрозуміти всю незламність, геніальність і потужність сонцеликого лідора **********.
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02.05.2025 08:51 Ответить
Ех ці кляті тренди Піду увімкну шмарахфон,закреплю це все Ісландією тв з івановом та петровим і обовязково підпишусь на подоляка.
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02.05.2025 09:26 Ответить
О, точняк. Але щоб це дало максимальний ехфект ви обов'язково маєте належати або до вищої касти заброньовано-непридатних, або бути старшим 60 років. І тоді кордони 91 року стануть для вас неймовірно близькими і осяжними.
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02.05.2025 09:30 Ответить
скільки грошей платників податків США було витрачено на цю нікчемну нульову по вихлопу з самого початку "посередницьку" ініціативу, хтось би порахував та показав піплу...
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02.05.2025 08:14 Ответить
Ви б українськими витратами на біс знає що поцікавились. Ну і космічним крадівництвом паралельно. І тоді американськи витрати вас перестали цікавити надовго
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02.05.2025 08:54 Ответить
Ай яй яй яй, а хто ж це наробив? Зінка чи папіреднік? А може то Порошенко вінуватий? Куда ж без нього, да, ********?
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02.05.2025 08:16 Ответить
Якось доволі блідно виглядає ця заява на фоні "закінчу за 24 години" та "я керую світом". Зрозуміло одне, що на фоні т.з. перемовин з пуйлом відбувалися договорняки у сфері економіки та зняття певних санкцій.
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02.05.2025 08:18 Ответить
Венс, вчергове обгадив, старого Трампа, риє під старого, як свиня на городі!
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02.05.2025 08:24 Ответить
це останньому бовдуру було зрозуміло з самого початку.
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02.05.2025 08:30 Ответить
А як же ж надра, вже не допомагають?
Одна голова протирічить іншій.
Шизофренія естеблішменту США.
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02.05.2025 08:30 Ответить
Допомагають. Бюджету США. В майбутньому.
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02.05.2025 08:33 Ответить
Цікаво, вони зливаються повністю, чи зброю продаватимуть і дані розвідки!?
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02.05.2025 08:31 Ответить
ХЗ, гадається, що Ви правий. Якщо все більше від американців фОну, що путін "недоговірний", якщо все більше трамп буде впевнюватися, що путя його на..бує, тим скоріше дике его трампа підштовхне його до допомоги нам. Та й воєнці Штатів вигідно, щоб наказ "допомагати" був.
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02.05.2025 08:45 Ответить
Воистину, бОльших идиотов у власти, да ещё и в ядерной державе, мир не видел, когда слушаешь

их бессмысленные речи возникает ощущение, что они постоянно бредят.

Интересно, это пик человеческой деградации или ещё есть резервы?
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02.05.2025 08:32 Ответить
Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес "нікуди не рухається". "закінчилась передвиборча 3,14здьож "трамбона" і перестав процес американської брехні(про закінчення війни за 24 години."якби я був президентом" рухатись ,Аферисти ,яких мало.Лицеміри.брехуни.негідники .Одним словом ,світове брехливе лайно...
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02.05.2025 08:42 Ответить
Нє дисіс, а как дисал.
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02.05.2025 08:48 Ответить
Речниця білого дому вчора щось інше казали,нібито в Україні запанує мир.Здається Рубіо на парад збираються .Треба Нептуни до параду болотного готувати.Тобто закінчити парад ферервейками
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02.05.2025 08:53 Ответить
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02.05.2025 08:56 Ответить
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02.05.2025 08:57 Ответить
Ну тепер всі бойові пенсіонери зможуть спокійно піти відвойовувати кордони 1991 року. Закон під них прийняли . Зрада відміняється
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02.05.2025 08:57 Ответить
То раніше вони не могли через вік. А тепер то виявиться, що не можуть ще й через болячки. Тут нічого не вдієш, буває так в житті - ти щось хочеш зробити, а воно ну ніяк. Доля така.
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02.05.2025 09:18 Ответить
Під новиною агенти ФСБ розповідають один одному як українці мають змиритися з тим що їх кинули з усіх боків.
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02.05.2025 09:05 Ответить
Шо та агенти ************ інтернаціоналу тихенько дали взад. Хероваті дєла.
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02.05.2025 09:07 Ответить
Головне що запхали своє рило до земельних ресурсів України.
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02.05.2025 09:22 Ответить
 
 