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Процесс окончания войны в Украине остановился, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшей перспективе существует малая вероятность завершения войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью каналу Fox News.
Агенство Reuters ссылаясь на слова Вэнса пишет, что "все сейчас зависит от россиян и украинцев, которые теперь знают условия друг друга для мира".
Вэнс говорит, что ответственность за завершение войны лежит только на украинской и российской стороне. По словам вице-президента США, мирный процесс "никуда не движется".
Именно поэтому он убежден, что "в ближайшее время ничего не завершится".
Топ комментарии
+15 Поділля16
показать весь комментарий02.05.2025 08:24
+13 Валентин Коваль #587289
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+11 Пересічний українець #452786
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Якщо уявити що трампоїди дійсно хотіли "завершити війну" то зроблено було протилежне...
На нарах нігерам поясниш
Трамп та його 5-6 менеджерів - як той флюгер. Куди поверне - туди і триндять.
Аби тільки вітер дув у дупу та висвистував з рота.
Хіба таке взагалі можливо?
А якже Америка знов буде великою?
Венс, зніми бейсболку або вдягни труси і не роби Президенту Трампу принизливу послугу!
А війна так буде і продовджуватися поки ви лижете молі зад
Так а що змінилося? Ми і так знали, що хочемо. русня теж не змінила своїх вимог. Ну і? Де тут заслуга трампона та його шобли?
Одна голова протирічить іншій.
Шизофренія естеблішменту США.
их бессмысленные речи возникает ощущение, что они постоянно бредят.
Интересно, это пик человеческой деградации или ещё есть резервы?