Процес закінчення війни в Україні зупинився, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у найближчій перспективі існує мала ймовірність завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News.

Агенство Reuters посилаючись на слова Венса пише, що "усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру".

Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес "нікуди не рухається".

Саме тому він переконаний, що "найближчим часом нічого не завершиться".

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