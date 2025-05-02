УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11957 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
13 949 81

Процес закінчення війни в Україні зупинився, - Венс

Венс про завершення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у найближчій перспективі існує мала ймовірність завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News.

Агенство Reuters посилаючись на слова Венса пише, що "усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру".

Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес "нікуди не рухається".

Саме тому він переконаний, що "найближчим часом нічого не завершиться".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Існує "дуже велика прірва" між вимогами України та Росії щодо мирної угоди США, - Венс

Автор: 

війна в Україні (4079) Джей Ді Венс (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
А як же Боневтік, який мав закінчити війну за свою каденцію 5 років? "Якщо не закінчу, то піду, хай закінчують інші", закінчив? Пішов? У наріду знову винні США і тільки не Найпотужніший брехун в світі.
показати весь коментар
02.05.2025 08:24
+24
А як же ж Трамп? - який мав все порішати
показати весь коментар
02.05.2025 08:06
+20
Процес закінчення війни в Україні зупинився

Трамп та його 5-6 менеджерів - як той флюгер. Куди поверне - туди і триндять.
Аби тільки вітер дув у дупу та висвистував з рота.
показати весь коментар
02.05.2025 08:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а хіба кацапам добре дали по пиці?
показати весь коментар
02.05.2025 08:04 Відповісти
Кацапи не здвинули свої хотєлки ні на міліметр. Навіть збільшили. Але наїзди у Трампа тільки на Україну
Якщо уявити що трампоїди дійсно хотіли "завершити війну" то зроблено було протилежне...
показати весь коментар
02.05.2025 09:14 Відповісти
Агент фсб сцить у вуха обісравшись
На нарах нігерам поясниш
показати весь коментар
02.05.2025 08:05 Відповісти
"На нарах, нігерам проясниш"..а що він поганого зробив для США, що має йти на нари? Що на США напали кацапи? Це він розмінував Чонгар і відкрив ворота ворогу? Чи можливо він знищив всі ракетні програми, найкращі за часів незалежності :"Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільху"? Ні. А хто це зробив і за його помилки чи навмисних дій кацапи за години були під Миколаєвом???
показати весь коментар
02.05.2025 08:27 Відповісти
Упороті трампісти це така зараз рідкість. Як єдинороги...
показати весь коментар
02.05.2025 09:09 Відповісти
А 73% у 2019 не бачили що піськограй трусло та брехло?питання до них...
показати весь коментар
02.05.2025 10:04 Відповісти
трумп масу поганого зробив для США.

Для початку, він почав діяти у одній "упряжці" з країною-терористом -- голосування ООН, замовчування вбивств українців, дії вітькоффа і все подібне.

Дивно, що Ви таких елементарних речей не розумієте.
показати весь коментар
02.05.2025 10:26 Відповісти
Еге ж. Він уже показав, як на долоні: хто покладається на обіцянки та запевнення (включно з угодами) з боку США, на того попереду напвеевно чекають дуже неприємні несподіванки.

Вартість зобов'язань, узятих на себе США, = 0.

Ближчим часом він іще неминуче покаже, що вартість погроз із боку США = 0.

Бо Іран його пошле.
показати весь коментар
02.05.2025 11:05 Відповісти
Процес закінчення війни в Україні зупинився

Трамп та його 5-6 менеджерів - як той флюгер. Куди поверне - туди і триндять.
Аби тільки вітер дув у дупу та висвистував з рота.
показати весь коментар
02.05.2025 08:05 Відповісти
А як же ж Трамп? - який мав все порішати
показати весь коментар
02.05.2025 08:06 Відповісти
ЗА 24 ГОДИНИ!
показати весь коментар
02.05.2025 08:17 Відповісти
Він вже вибачався - казав якої тільки ***** не скажеш під час виборів
показати весь коментар
02.05.2025 08:22 Відповісти
А як же Боневтік, який мав закінчити війну за свою каденцію 5 років? "Якщо не закінчу, то піду, хай закінчують інші", закінчив? Пішов? У наріду знову винні США і тільки не Найпотужніший брехун в світі.
показати весь коментар
02.05.2025 08:24 Відповісти
То він здуру і обкурений був
показати весь коментар
02.05.2025 08:27 Відповісти
Хто був обкурений, весь нарід 73% Чомусь 10 мільйонів не обкурилися, коли відразу побігли в бік ЄС, а не кацапії.
показати весь коментар
02.05.2025 08:29 Відповісти
Чого їм до рашки? - моя сусідка з двома дочками виїхала до Німеччини - проживання безоплатне - на трьох 2400 євро - посилено вчать німецьку
показати весь коментар
02.05.2025 08:37 Відповісти
Ви підтвердили, що вумний український нарід вибрав нас Оце під час війни, а сам не побажав жити в його "країні мрій", і при першій можливості здрисьнув до ЄС і жодних питань до свого потужного обранця?
показати весь коментар
02.05.2025 08:41 Відповісти
та й передостанній не кращий. Йому скажено пощастило, що обрали не його, бо зараз би на нього усе вішали. пуцькін плани не змінював, бо того чи не того обрали
показати весь коментар
02.05.2025 09:16 Відповісти
Зебіли не розуміють елементарного: це не Пороху пощастило, а вам баранам не пощастило.
показати весь коментар
02.05.2025 09:42 Відповісти
В перший рік-два в бік західного кордону виїхали біля 7 мільйонів українців. Наводили таку цифру. Потім, якась частина людей поверталася, а хтось виїжджав. Далі нам наводили динаміку на збільшення виїзду з України останні два роки. Загалом, кількість українців, які виїхали через західний кордон, оцінювали у 7.5 млн громадян.
Ще 0.2 млн за різними оцінками виїхали до країн ЄС через територію рф та РБ і ще близько 1.3 млн українців стали біженцями в рф та РБ.
Плюс, додати сюди людей, які загинули внаслідок безпосередньої агресії рф. Так, в одному тільки Маріуполі кількість загиблих цивільних українців оцінюють у сто тисяч людей. Додайте сюди кількість інших цивільних та військових, яких росія вбила безпосередньо через бомбардування, обстріли, масовірозстріли, екзекуції, ув'язнення, катування. Додайте тих, хто помер за ці роки передчасно, через стрес, хвороби, втрату житла, засобів до існування.
Додайте тих, кого росія загнала в армійські корпуси "ЛДНР" і просто знищила як "м'ясо" (на скільки тисяч там йде лік?).
Додайте тих хто виїхав з України військову агресію рф до 2022 року.
показати весь коментар
02.05.2025 09:52 Відповісти
Боневтік Янелохович Херпіду сказав шо його 5 рокіа ще не скінчились.
показати весь коментар
02.05.2025 08:34 Відповісти
У них у кожного своя теорія відносности щодо часу.
показати весь коментар
02.05.2025 11:08 Відповісти
Та да, ідіоти завжди вважають так шодо часу. Оно у Совку навіть гасло таке було - п'ятирічку за три роки.
показати весь коментар
02.05.2025 11:27 Відповісти
Дивно. І хто ж зміг найсильнішого в світі Трампа зупинити на його шляху встановлення миру в Україні?
Хіба таке взагалі можливо?
А якже Америка знов буде великою?

Венс, зніми бейсболку або вдягни труси і не роби Президенту Трампу принизливу послугу!
показати весь коментар
02.05.2025 08:08 Відповісти
Эти все речи для старта прямых переговоров рф и Украины. рф уже это поняли и говорят про это напрямую. Буба наверное тоже уже дозревает или уже созрел и начнутся прямые переговоры
показати весь коментар
02.05.2025 08:08 Відповісти
та не факт. за прямими переговорами між руснею і Україною стоїть Китай. ну а американцям Китай зараз, як кістка поперек горла. Тож не просто так підписали цю угоду про ресурси. Це в тому числі і через те, щоб не допустити комуняк до українських корисних копалин.
показати весь коментар
02.05.2025 08:16 Відповісти
Это всё к тому, что все уже получили свою выгоду: США ресурсы и деньги с будущей добычи, россия - территории, Европа - демографический ресурс. И подводят автоматически к тому, что территории Украина отбить не сможет, другая сторона захватить больше тоже. Просто уже в открытую говорят, что каким бы не было решение той либо иной стороны, победоносных успехов в дальнейшем противостоянии не будет.
показати весь коментар
02.05.2025 08:19 Відповісти
Да я об этом в другом топике сегодня писал уже . У Украины нету сил отбить, у рф значительно наступать ( на том уровне ресурсов что они выделили для текущей войны без принудительной мобилизации и реальных военных рельс а не то чуши что чешет наша пропаганда ибо когда у русских одна только проблема что цены выросли и жизнь стала дороже, а войны они и не замечают по большому счету это ни хрена не военные рельсы). Поэтому логическое решение это заморозка, просто они говорят что нету смысла нам кататься туда сюда а садитесь оба и обсудите условия заморозки
показати весь коментар
02.05.2025 08:24 Відповісти
Какие ещё рельсы тебе нужны? У них танки все реже и а фронте используются, думаешь на 10 миллионов мобилизованных сельских алкашей и менеджеров среднего звена хватит ослов и винтовок Мосина?
Чем дальше, тем больше беспилотники важнее мяса. Даже те территории, что захвачены нужно постоянно удерживать, а это по сути вызженная земля. Как долго орки смогут на ней находиться в состоянии полной боевой готовности? Как долго они проживут, если Украина получит на порядок больше беспилотников и баллистических ракет? Как долго мордор выдержит низкие цены на нефть при кратном увеличении военных расходов и снижении ВВП? Сколько орков сбежит от мобилизации?
Не нужно пугать военными рельсами - рашка уже на них и делает все, на что способна, кроме нанесения ядерных ударов.
показати весь коментар
02.05.2025 09:39 Відповісти
недавно были новости от немецкой помоему разведки (тут на цензоре), что рф новую бронетехнику которую производит не отправляет в Украину (я так понимаю отправляет только старье с консервации что удается починить) плюс принудительной мобилизации у них была только одна еще в 22-м году. Когда я говорю ресурсы что они выделили это совокупность всех факторов которые они оценивают полученую выгоду от затрат. И их выделенные ресурсы не составляют 100% от их возможностей как впрочем и в Украине хотя наша доля бюджета в оборонке больше чем у них. По поводу военной экономики кроме увеличения нагрузки на существующие заводы впк и открытия парочки новых по производтсвту беспилотников ничего у них не произошло. Плюс перераспределили немного бюджет из гражданского сектора в сектор ВПК. Грубо говоря условный Ваз не начал клепать военные автомобили вместо гражданских, как и не стали остальные заводы потребительтсвого сектора. На войну они идут по контракту и ты правильно написал всякая алкашня и прочие асоциалы, остальные ощущают войну только по возросшим ценам в магазинах. Если это называется военные рельсы то хз даже что такое не военные.
показати весь коментар
02.05.2025 09:56 Відповісти
Ау, нєфіг тут путінТБ транслювати! "рф ужє говорят напрямую", бгг, нагадати тобі, що вони говорили("Кієв за трі дня", Хєрсон с расієй навсєгда")?! Твої(путінТБ?) "прямьіє пєрєговорьі" фігня, як і твої пояснення до них- ВСІ давно знають, що напряму військовим шляхом Україна не поверне(ПОКИ!) території, саме для цього путінську економіку вирішено було вдавити санкціями і обмеженнями. Навіть за логікою- ніхто з української сторони не підпише здачу територій(навіть бубочка з єрмаком), бо це стаття, та і путя зараз не може щось вже зробити в плані "взять" хоч якесь місто. Так що, голубчику, все як було, так і є(не дивлячись на твої чи путінські хотєлкі)- війна йде, українські дрони переважають на фронті, путя кидається Іскандерами, все залежить від ЗСУ і що економічно Європа(і ти не повіриш, але і Штати) зроблять з путінською економікою далі, бо ВСІ вже знають, що останні нИчки(ФНБ) в путіна закінчуються цього року.
показати весь коментар
02.05.2025 08:39 Відповісти
Зупинився ваш процес здачі/капітуляці України.
А війна так буде і продовджуватися поки ви лижете молі зад
показати весь коментар
02.05.2025 08:09 Відповісти
Визначень нарешті чи вам мир, чи війна. Бо ваші 2 речення суперечать одне одному за змістом
показати весь коментар
02.05.2025 08:46 Відповісти
Хто тобі "мир" пропонує, є'банько? Тобі пропонують капітуляцію. (вірніше не тобі а Україні, - ти гнида вже здрисла)....
показати весь коментар
02.05.2025 09:18 Відповісти
І давно Україна з Трумпом воює?
Чи тобі нагадати заяви русні з приводу трумпових пропозицій?🤡
показати весь коментар
02.05.2025 09:47 Відповісти
А що сталося,******* крашене? ***** саме себе поклало на ваше балабольство? Терпіли.
показати весь коментар
02.05.2025 08:09 Відповісти
усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру

Так а що змінилося? Ми і так знали, що хочемо. русня теж не змінила своїх вимог. Ну і? Де тут заслуга трампона та його шобли?
показати весь коментар
02.05.2025 08:10 Відповісти
харош піздєть
показати весь коментар
02.05.2025 08:11 Відповісти
Ну тоді чекай Европо та інші страни ще більще Українців в осени і кількість вже остаточно виїхавших. Бо якщо не закінчується в найближчому майбутньому хочаб заморозкою, то це фіаско для всіх окрім мабуть влади
показати весь коментар
02.05.2025 08:13 Відповісти
Пряма трансляція з путінТБ. Пряміше нікуди, лише переклав.
показати весь коментар
02.05.2025 08:41 Відповісти
Ех ці кляті тренди Піду увімкну шмарахфон,закреплю це все Ісландією тв з івановом та петровим і обовязково підпишусь на подоляка.
показати весь коментар
02.05.2025 09:26 Відповісти
О, точняк. Але щоб це дало максимальний ехфект ви обов'язково маєте належати або до вищої касти заброньовано-непридатних, або бути старшим 60 років. І тоді кордони 91 року стануть для вас неймовірно близькими і осяжними.
показати весь коментар
02.05.2025 09:30 Відповісти
Если твою жену будут насиловать, ты попытаешься ее спасти или ты против насилия и войн?
показати весь коментар
02.05.2025 09:45 Відповісти
Він домовиться посередині. Ну тіпа ще з десяток фрікцій і за щоку на півшишки - і згвалтування нарешті зупиниться а вони з дружиною підуть на шашлички
показати весь коментар
02.05.2025 09:49 Відповісти
скільки грошей платників податків США було витрачено на цю нікчемну нульову по вихлопу з самого початку "посередницьку" ініціативу, хтось би порахував та показав піплу...
показати весь коментар
02.05.2025 08:14 Відповісти
Ви б українськими витратами на біс знає що поцікавились. Ну і космічним крадівництвом паралельно. І тоді американськи витрати вас перестали цікавити надовго
показати весь коментар
02.05.2025 08:54 Відповісти
А как второе отменяет первое?
показати весь коментар
02.05.2025 09:50 Відповісти
ці питання ніхто не відміняє, маю надію, всі отримають свої вироки. але ж мова у статті про інше...
показати весь коментар
02.05.2025 10:41 Відповісти
Ай яй яй яй, а хто ж це наробив? Зінка чи папіреднік? А може то Порошенко вінуватий? Куда ж без нього, да, ********?
показати весь коментар
02.05.2025 08:16 Відповісти
Якось доволі блідно виглядає ця заява на фоні "закінчу за 24 години" та "я керую світом". Зрозуміло одне, що на фоні т.з. перемовин з пуйлом відбувалися договорняки у сфері економіки та зняття певних санкцій.
показати весь коментар
02.05.2025 08:18 Відповісти
Венс, вчергове обгадив, старого Трампа, риє під старого, як свиня на городі!
показати весь коментар
02.05.2025 08:24 Відповісти
це останньому бовдуру було зрозуміло з самого початку.
показати весь коментар
02.05.2025 08:30 Відповісти
А як же ж надра, вже не допомагають?
Одна голова протирічить іншій.
Шизофренія естеблішменту США.
показати весь коментар
02.05.2025 08:30 Відповісти
Допомагають. Бюджету США. В майбутньому.
показати весь коментар
02.05.2025 08:33 Відповісти
Цікаво, вони зливаються повністю, чи зброю продаватимуть і дані розвідки!?
показати весь коментар
02.05.2025 08:31 Відповісти
ХЗ, гадається, що Ви правий. Якщо все більше від американців фОну, що путін "недоговірний", якщо все більше трамп буде впевнюватися, що путя його на..бує, тим скоріше дике его трампа підштовхне його до допомоги нам. Та й воєнці Штатів вигідно, щоб наказ "допомагати" був.
показати весь коментар
02.05.2025 08:45 Відповісти
Воистину, бОльших идиотов у власти, да ещё и в ядерной державе, мир не видел, когда слушаешь

их бессмысленные речи возникает ощущение, что они постоянно бредят.

Интересно, это пик человеческой деградации или ещё есть резервы?
показати весь коментар
02.05.2025 08:32 Відповісти
Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес "нікуди не рухається". "закінчилась передвиборча 3,14здьож "трамбона" і перестав процес американської брехні(про закінчення війни за 24 години."якби я був президентом" рухатись ,Аферисти ,яких мало.Лицеміри.брехуни.негідники .Одним словом ,світове брехливе лайно...
показати весь коментар
02.05.2025 08:42 Відповісти
Нє дисіс, а как дисал.
показати весь коментар
02.05.2025 08:48 Відповісти
Речниця білого дому вчора щось інше казали,нібито в Україні запанує мир.Здається Рубіо на парад збираються .Треба Нептуни до параду болотного готувати.Тобто закінчити парад ферервейками
показати весь коментар
02.05.2025 08:53 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 08:56 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2025 08:57 Відповісти
То раніше вони не могли через вік. А тепер то виявиться, що не можуть ще й через болячки. Тут нічого не вдієш, буває так в житті - ти щось хочеш зробити, а воно ну ніяк. Доля така.
показати весь коментар
02.05.2025 09:18 Відповісти
Сатремчик, а не бойові ухилєси шо ******* тепер мають?
Ви ж так воняли так воняли шо ось-ось мир настане , ьоета тіки з дядьком з-за океану папірця підписати.
Ну ось , підписали - то де мир?🤡
показати весь коментар
02.05.2025 09:52 Відповісти
Під новиною агенти ФСБ розповідають один одному як українці мають змиритися з тим що їх кинули з усіх боків.
показати весь коментар
02.05.2025 09:05 Відповісти
Шо та агенти ************ інтернаціоналу тихенько дали взад. Хероваті дєла.
показати весь коментар
02.05.2025 09:07 Відповісти
Головне що запхали своє рило до земельних ресурсів України.
показати весь коментар
02.05.2025 09:22 Відповісти
Переклад з дипломатичної мови: ми обдристалися, і по суті ніколи в цьому питання на казлорилих не мали впливу. Основна наша мета поставити в позу Україну (на наслідки цього ми клали) і зіскочити з цього питання, оскільки наш дід настільки зашкварився, що тепер і 4 років його президенства не вистачить щоб вмитися у чистій воді.
показати весь коментар
02.05.2025 09:37 Відповісти
"Этот день ВЫ приближали как могли..."
показати весь коментар
02.05.2025 09:42 Відповісти
🐵
показати весь коментар
02.05.2025 09:54 Відповісти
виявилось що велічіє Трампа - пшик
показати весь коментар
02.05.2025 09:57 Відповісти
Думав тільки у нас клоуни,а воно і там клоунада.Цирк поїхав,а вони відстали Яким чином закінчення війни залежить від України.Перестане стріляти Україна то її не стане.Перестане стріляти раша -війна закінчиться.До вас прийшов маніяк який хоче вбити і як з ним домовлятись.Бред сивої кобили.Зло повинне завжди бути покаранним.Цієї тактики і треба держатись.
показати весь коментар
02.05.2025 10:06 Відповісти
Офіс простих рішеннь не працює не тільки в Україні...#сойтисьпосередіне так же не працює як і закінчити війну за 24 години..дивно ...правда?
показати весь коментар
02.05.2025 10:08 Відповісти
Ну так як я і казав. Угоду про копалини підписали - і все, до побачення
показати весь коментар
02.05.2025 10:24 Відповісти
Процес закінчення війни в Україні зупинився Джерело: https://censor.net/ua/n3550004
Процес закінчення війни в Україні закінчився. Але насправді процесу й не було.
показати весь коментар
02.05.2025 10:48 Відповісти
 
 