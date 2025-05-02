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Процес закінчення війни в Україні зупинився, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у найближчій перспективі існує мала ймовірність завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News.
Агенство Reuters посилаючись на слова Венса пише, що "усе зараз залежить від росіян та українців, які тепер знають умови одне одного для миру".
Венс каже, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні. Зі слів віцепрезидента США, мирний процес "нікуди не рухається".
Саме тому він переконаний, що "найближчим часом нічого не завершиться".
Топ коментарі
+30 Поділля16
показати весь коментар02.05.2025 08:24
+24 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.05.2025 08:06
+20 Пересічний українець #452786
показати весь коментар02.05.2025 08:05
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Якщо уявити що трампоїди дійсно хотіли "завершити війну" то зроблено було протилежне...
На нарах нігерам поясниш
Для початку, він почав діяти у одній "упряжці" з країною-терористом -- голосування ООН, замовчування вбивств українців, дії вітькоффа і все подібне.
Дивно, що Ви таких елементарних речей не розумієте.
Вартість зобов'язань, узятих на себе США, = 0.
Ближчим часом він іще неминуче покаже, що вартість погроз із боку США = 0.
Бо Іран його пошле.
Трамп та його 5-6 менеджерів - як той флюгер. Куди поверне - туди і триндять.
Аби тільки вітер дув у дупу та висвистував з рота.
Ще 0.2 млн за різними оцінками виїхали до країн ЄС через територію рф та РБ і ще близько 1.3 млн українців стали біженцями в рф та РБ.
Плюс, додати сюди людей, які загинули внаслідок безпосередньої агресії рф. Так, в одному тільки Маріуполі кількість загиблих цивільних українців оцінюють у сто тисяч людей. Додайте сюди кількість інших цивільних та військових, яких росія вбила безпосередньо через бомбардування, обстріли, масовірозстріли, екзекуції, ув'язнення, катування. Додайте тих, хто помер за ці роки передчасно, через стрес, хвороби, втрату житла, засобів до існування.
Додайте тих, кого росія загнала в армійські корпуси "ЛДНР" і просто знищила як "м'ясо" (на скільки тисяч там йде лік?).
Додайте тих хто виїхав з України військову агресію рф до 2022 року.
Хіба таке взагалі можливо?
А якже Америка знов буде великою?
Венс, зніми бейсболку або вдягни труси і не роби Президенту Трампу принизливу послугу!
Чем дальше, тем больше беспилотники важнее мяса. Даже те территории, что захвачены нужно постоянно удерживать, а это по сути вызженная земля. Как долго орки смогут на ней находиться в состоянии полной боевой готовности? Как долго они проживут, если Украина получит на порядок больше беспилотников и баллистических ракет? Как долго мордор выдержит низкие цены на нефть при кратном увеличении военных расходов и снижении ВВП? Сколько орков сбежит от мобилизации?
Не нужно пугать военными рельсами - рашка уже на них и делает все, на что способна, кроме нанесения ядерных ударов.
А війна так буде і продовджуватися поки ви лижете молі зад
Чи тобі нагадати заяви русні з приводу трумпових пропозицій?🤡
Так а що змінилося? Ми і так знали, що хочемо. русня теж не змінила своїх вимог. Ну і? Де тут заслуга трампона та його шобли?
Одна голова протирічить іншій.
Шизофренія естеблішменту США.
их бессмысленные речи возникает ощущение, что они постоянно бредят.
Интересно, это пик человеческой деградации или ещё есть резервы?
Ви ж так воняли так воняли шо ось-ось мир настане , ьоета тіки з дядьком з-за океану папірця підписати.
Ну ось , підписали - то де мир?🤡
Процес закінчення війни в Україні закінчився. Але насправді процесу й не було.