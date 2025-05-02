ГУР МО ищет информаторов среди военных РФ и работников ВПК России

ГУР МО обратилось к военным РФ и сотрудникам российских оборонных предприятий с призывом выходить на прямую и безопасную связь с ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.

Сделать это можно через главный бот разведки в Telegram.

"Вы можете помочь ГУР МО Украины в сборе разведывательной информации и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины кремля. В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможности начать новую жизнь.

Офицеры вооруженных сил рф могут рассчитывать на особое тесное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении.

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В разведке отметили, что в июле 2024 года на сторону Украины перешел российский матрос "Гога", в августе 2024 - пилот FPV с позывным "Сильвер", а еще раньше - бывший прапорщик РФ с позывным "Эрик".

Как связаться с ГУР МО:

Главный бот разведки в Telegram

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