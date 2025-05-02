ГУР МО ищет информаторов среди военных РФ и работников ВПК России
ГУР МО обратилось к военным РФ и сотрудникам российских оборонных предприятий с призывом выходить на прямую и безопасную связь с ГУР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.
Сделать это можно через главный бот разведки в Telegram.
"Вы можете помочь ГУР МО Украины в сборе разведывательной информации и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины кремля. В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможности начать новую жизнь.
Офицеры вооруженных сил рф могут рассчитывать на особое тесное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что в июле 2024 года на сторону Украины перешел российский матрос "Гога", в августе 2024 - пилот FPV с позывным "Сильвер", а еще раньше - бывший прапорщик РФ с позывным "Эрик".
Как связаться с ГУР МО:
- Главный бот разведки в Telegram
- E-mail: [email protected]
- Сигнал: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
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хоча, про перемогу України я загнув, дурнуватий зеленський не купує ідеї у винахідників а це поразка у війні.
зрадник, завжди зрадник!
Яким чином? Бажаючі прямо відповідають в Телеграмі: я, такий-то такий, проживаючий за такою адресою, згоден працювати на ГУР? А своє фото обов"язково додавати?
Ага. Пілот гелікоптера вже розпочав...
об'ява: переходь на наш бік, або здохни!
і парочку показових "самокатів" Volkswagen, біля падіків.