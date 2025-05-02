РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11623 посетителя онлайн
Новости
1 495 21

ГУР МО ищет информаторов среди военных РФ и работников ВПК России

Военных РФ призывают выходить на связь с ГУР МО

ГУР МО обратилось к военным РФ и сотрудникам российских оборонных предприятий с призывом выходить на прямую и безопасную связь с ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт разведки.

Сделать это можно через главный бот разведки в Telegram.

"Вы можете помочь ГУР МО Украины в сборе разведывательной информации и реализации мероприятий, направленных на ослабление военной машины кремля. В случае эффективного сотрудничества ГУР гарантирует безопасную связь и предоставляет возможности начать новую жизнь.

Офицеры вооруженных сил рф могут рассчитывать на особое тесное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывезла из Херсона почти 360 тыс. архивных документов: обнародованы имена причастных, - ГУР

В разведке отметили, что в июле 2024 года на сторону Украины перешел российский матрос "Гога", в августе 2024 - пилот FPV с позывным "Сильвер", а еще раньше - бывший прапорщик РФ с позывным "Эрик".

Как связаться с ГУР МО:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовало данные о более 240 предприятиях корпорации "Ростех"

Автор: 

армия РФ (19331) ГУР (434)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Оголошення вже поклеїли?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:35
+6
Грьобаний ЗЕцирк? Навіть ГУР перетворили у квартальну підтанцовку і шоуменів?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:41
+5
Після того, як ГУР сдав російського пілота гелікоптера, що до нас перелетів... кого вбили в Іспанії, та багатьох виконавців, котрих не виводять, а кидають, як одноразових... П.С. Більше літаки та гелиікоптери ніхто не уганяв. Вивчили буданівську науку.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо вакансии на хед хантере еще открыть
показать весь комментарий
02.05.2025 09:34 Ответить
Оголошення вже поклеїли?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:35 Ответить
Робота. ua - завжди актуальні вакансіі!
показать весь комментарий
02.05.2025 12:12 Ответить
Вагнєров так свого часу майже піймали.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:14 Ответить
недопрацьовують російські батальони та російські антипутінські політики - якщо вони сприймають путіна як ворога то замість проголошувати дурнувату хрінь про всеросійське повстання треба створювати в росії запілля яке працюватиме як на розвал росії так і на перемогу України.
хоча, про перемогу України я загнув, дурнуватий зеленський не купує ідеї у винахідників а це поразка у війні.
показать весь комментарий
02.05.2025 09:41 Ответить
Грьобаний ЗЕцирк? Навіть ГУР перетворили у квартальну підтанцовку і шоуменів?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:41 Ответить
Через телєграм ? А чого не з стаціонарного телефону ?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:49 Ответить
Після того, як ГУР сдав російського пілота гелікоптера, що до нас перелетів... кого вбили в Іспанії, та багатьох виконавців, котрих не виводять, а кидають, як одноразових... П.С. Більше літаки та гелиікоптери ніхто не уганяв. Вивчили буданівську науку.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:01 Ответить
Нікого ГУР не здавав. Тому кацапу треба було вести спокійне і таємне життя з грошима, а не роздавати інтерв'ю на ТБ та телефонувати своїм шалавам. Доречі, йому пропонували захист та сховатися в Україні
показать весь комментарий
02.05.2025 10:27 Ответить
Всміслє, не здавав? Саме ГУР подробним чином висвітив цю подію та самого виконавця. Не захист йому треба було пропонувати, а наполягати на цьому. По факту, РФ висвітила вбивство, чим попередила на 100% такі моменти. А Червинського нашого ГУР теж здав, і зовсім не в Іспанії.
показать весь комментарий
02.05.2025 11:51 Ответить
Червінський вже на росії покарання відбуває?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:11 Ответить
кому цей непотріб всрався?
зрадник, завжди зрадник!
показать весь комментарий
02.05.2025 11:12 Ответить
схоже на початок анекдоту, ГУР шука агентів ...
показать весь комментарий
02.05.2025 10:07 Ответить
"Зробити це можна через https://t.me/gur_official_bot головний бот розвідки у Telegram."

Яким чином? Бажаючі прямо відповідають в Телеграмі: я, такий-то такий, проживаючий за такою адресою, згоден працювати на ГУР? А своє фото обов"язково додавати?
показать весь комментарий
02.05.2025 10:09 Ответить
"У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя."

Ага. Пілот гелікоптера вже розпочав...
показать весь комментарий
02.05.2025 10:11 Ответить
а ти переймаєшся за кацапський непотріб?
показать весь комментарий
02.05.2025 11:13 Ответить
в ОП вже запитували?
показать весь комментарий
02.05.2025 10:25 Ответить
А оголошення про набір інформаторів розклеїли на стовпах на росії?
показать весь комментарий
02.05.2025 10:30 Ответить
Це піздець.....
показать весь комментарий
02.05.2025 10:38 Ответить
Особистий телефон Буданова розіслали? Щоб відразу напряму могли виходити на зв'язок.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:52 Ответить
треба по іншому!
об'ява: переходь на наш бік, або здохни!
і парочку показових "самокатів" Volkswagen, біля падіків.
показать весь комментарий
02.05.2025 11:16 Ответить
 
 