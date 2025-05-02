ГУР МО шукає інформаторів серед військових РФ та працівників ВПК Росії

ГУР МО звернулося до військових РФ та співробітників російських оборонних підприємств із закликом виходити на прямий і безпечний зв’язок з ГУР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

Зробити це можна через головний бот розвідки у Telegram.

"Ви можете допомогти ГУР МО України у зборі розвідувальної інформації та реалізації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини кремля. У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя.

Офіцери збройних сил рф можуть розраховувати на особливу тісну та взаємовигідну співпрацю", - йдеться в повідомленні.

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У розвідці зазначили, що в липні 2024 року на бік України перейшов російський матрос "Ґоґа", у серпні 2024 – пілот FPV з позивним "Сільвер", а ще раніше – колишній прапорщик РФ з позивним "Ерік".

Як зв'язатися з ГУР МО:

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