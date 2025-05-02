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ГУР МО шукає інформаторів серед військових РФ та працівників ВПК Росії

Військових РФ закликають виходити на зв’язок з ГУР МО

ГУР МО звернулося до військових РФ та співробітників російських оборонних підприємств із закликом виходити на прямий і безпечний зв’язок з ГУР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.

Зробити це можна через головний бот розвідки у Telegram.

"Ви можете допомогти ГУР МО України у зборі розвідувальної інформації та реалізації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини кремля. У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя.

Офіцери збройних сил рф можуть розраховувати на особливу тісну та взаємовигідну співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Винищувач Су-30СМ згорів на аеродромі у російському Ростові, - ГУР МО. ВIДЕО

У розвідці зазначили, що в липні 2024 року на бік України перейшов російський матрос "Ґоґа", у серпні 2024 – пілот FPV з позивним "Сільвер", а ще раніше – колишній прапорщик РФ з позивним "Ерік".

Як зв'язатися з ГУР МО:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило дані про понад 240 підприємств корпорації "Ростєх"

Автор: 

армія рф (17482) ГУР (509)


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Топ коментарі
+7
Оголошення вже поклеїли?
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02.05.2025 09:35
+6
Грьобаний ЗЕцирк? Навіть ГУР перетворили у квартальну підтанцовку і шоуменів?
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02.05.2025 09:41
+5
Після того, як ГУР сдав російського пілота гелікоптера, що до нас перелетів... кого вбили в Іспанії, та багатьох виконавців, котрих не виводять, а кидають, як одноразових... П.С. Більше літаки та гелиікоптери ніхто не уганяв. Вивчили буданівську науку.
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02.05.2025 10:01
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02.05.2025 09:34 Відповісти
Оголошення вже поклеїли?
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02.05.2025 09:35 Відповісти
недопрацьовують російські батальони та російські антипутінські політики - якщо вони сприймають путіна як ворога то замість проголошувати дурнувату хрінь про всеросійське повстання треба створювати в росії запілля яке працюватиме як на розвал росії так і на перемогу України.
хоча, про перемогу України я загнув, дурнуватий зеленський не купує ідеї у винахідників а це поразка у війні.
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02.05.2025 09:41 Відповісти
Грьобаний ЗЕцирк? Навіть ГУР перетворили у квартальну підтанцовку і шоуменів?
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02.05.2025 09:41 Відповісти
Через телєграм ? А чого не з стаціонарного телефону ?
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02.05.2025 09:49 Відповісти
Після того, як ГУР сдав російського пілота гелікоптера, що до нас перелетів... кого вбили в Іспанії, та багатьох виконавців, котрих не виводять, а кидають, як одноразових... П.С. Більше літаки та гелиікоптери ніхто не уганяв. Вивчили буданівську науку.
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02.05.2025 10:01 Відповісти
Нікого ГУР не здавав. Тому кацапу треба було вести спокійне і таємне життя з грошима, а не роздавати інтерв'ю на ТБ та телефонувати своїм шалавам. Доречі, йому пропонували захист та сховатися в Україні
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02.05.2025 10:27 Відповісти
кому цей непотріб всрався?
зрадник, завжди зрадник!
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02.05.2025 11:12 Відповісти
схоже на початок анекдоту, ГУР шука агентів ...
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02.05.2025 10:07 Відповісти
"Зробити це можна через https://t.me/gur_official_bot головний бот розвідки у Telegram."

Яким чином? Бажаючі прямо відповідають в Телеграмі: я, такий-то такий, проживаючий за такою адресою, згоден працювати на ГУР? А своє фото обов"язково додавати?
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02.05.2025 10:09 Відповісти
"У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя."

Ага. Пілот гелікоптера вже розпочав...
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02.05.2025 10:11 Відповісти
а ти переймаєшся за кацапський непотріб?
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02.05.2025 11:13 Відповісти
в ОП вже запитували?
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02.05.2025 10:25 Відповісти
А оголошення про набір інформаторів розклеїли на стовпах на росії?
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02.05.2025 10:30 Відповісти
Це піздець.....
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02.05.2025 10:38 Відповісти
Особистий телефон Буданова розіслали? Щоб відразу напряму могли виходити на зв'язок.
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02.05.2025 10:52 Відповісти
треба по іншому!
об'ява: переходь на наш бік, або здохни!
і парочку показових "самокатів" Volkswagen, біля падіків.
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02.05.2025 11:16 Відповісти
 
 