ГУР МО шукає інформаторів серед військових РФ та працівників ВПК Росії
ГУР МО звернулося до військових РФ та співробітників російських оборонних підприємств із закликом виходити на прямий і безпечний зв’язок з ГУР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт розвідки.
Зробити це можна через головний бот розвідки у Telegram.
"Ви можете допомогти ГУР МО України у зборі розвідувальної інформації та реалізації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини кремля. У разі ефективної співпраці ГУР гарантує безпечний зв'язок та надає можливості розпочати нове життя.
Офіцери збройних сил рф можуть розраховувати на особливу тісну та взаємовигідну співпрацю", - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначили, що в липні 2024 року на бік України перейшов російський матрос "Ґоґа", у серпні 2024 – пілот FPV з позивним "Сільвер", а ще раніше – колишній прапорщик РФ з позивним "Ерік".
Як зв'язатися з ГУР МО:
- Головний бот розвідки в Telegram
- E-mail: [email protected]
- Signal: +38 096 945 53 41
- WhatsApp: +38 096 945 53 41
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хоча, про перемогу України я загнув, дурнуватий зеленський не купує ідеї у винахідників а це поразка у війні.
зрадник, завжди зрадник!
Яким чином? Бажаючі прямо відповідають в Телеграмі: я, такий-то такий, проживаючий за такою адресою, згоден працювати на ГУР? А своє фото обов"язково додавати?
Ага. Пілот гелікоптера вже розпочав...
об'ява: переходь на наш бік, або здохни!
і парочку показових "самокатів" Volkswagen, біля падіків.