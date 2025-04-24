Россия вывезла из Херсона почти 360 тыс. архивных документов: обнародованы имена причастных, - ГУР

После освобождения Херсона выявлено, что российские оккупанты незаконно вывезли из города около 360 тысяч единиц хранения архивных документов Национального архивного фонда Украины.

Об этом сообщила ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего с 2014 года под контролем РФ оказалось более 5 миллионов единиц НАФ с временно оккупированных территорий, включая Крым, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Часть архивов была вывезена в Россию, что является нарушением международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года.

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На портале War&Sanctions в разделе "Похищенное наследие" обнародован список лиц и организаций, причастных к этим действиям. Среди них:

Андрей Артизов - руководитель российского госархива;

Олег Лобов - глава так называемой "государственной архивной службы Республики Крым";

Ирина Краснонос - директор так называемого "архива города Севастополь";

- Виталий Семенов - основатель и руководитель общественной организации "Архивный дозор";

А также сотрудники так называемого "государственного архива Республики Крым", которые в 2022 году непосредственно участвовали в незаконном вывозе государственных архивных фондов Херсонской области.

"ГУР МО Украины и Государственная архивная служба Украины и в дальнейшем будут разоблачать лиц и структуры, причастные к попыткам уничтожения исторической памяти, искажения истории, попыток уничтожения национальной идентичности украинского народа и сокрытия доказательств военных преступлений", - говорится в сообщении.

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