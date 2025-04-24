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Новости Вывоз архивов в РФ
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Россия вывезла из Херсона почти 360 тыс. архивных документов: обнародованы имена причастных, - ГУР

ГУР в Запорожской области уничтожили несколько транспортных средств оккупантов и РСЗО

После освобождения Херсона выявлено, что российские оккупанты незаконно вывезли из города около 360 тысяч единиц хранения архивных документов Национального архивного фонда Украины.

Об этом сообщила ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего с 2014 года под контролем РФ оказалось более 5 миллионов единиц НАФ с временно оккупированных территорий, включая Крым, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Часть архивов была вывезена в Россию, что является нарушением международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года.

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На портале War&Sanctions в разделе "Похищенное наследие" обнародован список лиц и организаций, причастных к этим действиям. Среди них:

  • Андрей Артизов - руководитель российского госархива;
  • Олег Лобов - глава так называемой "государственной архивной службы Республики Крым";
  • Ирина Краснонос - директор так называемого "архива города Севастополь";
    - Виталий Семенов - основатель и руководитель общественной организации "Архивный дозор";

А также сотрудники так называемого "государственного архива Республики Крым", которые в 2022 году непосредственно участвовали в незаконном вывозе государственных архивных фондов Херсонской области.

"ГУР МО Украины и Государственная архивная служба Украины и в дальнейшем будут разоблачать лиц и структуры, причастные к попыткам уничтожения исторической памяти, искажения истории, попыток уничтожения национальной идентичности украинского народа и сокрытия доказательств военных преступлений", - говорится в сообщении.

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Автор: 

россия (95569) Херсон (2824) Госархивслужба (20) ГУР (430) Херсонская область (4775) Херсонский район (268)


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Топ комментарии
+17
А чому ж, *****, архів не вивезли клоуни зелені? Вони ж знали, що путін нападе, ЧИ НІ? Ніхто ж за ПІВРОКУ не попереджав, правда?
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24.04.2025 11:16
+16
А хто залишив в окупації архивні документи? Зе чинуші які наввипередки тікали??!
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24.04.2025 11:14
+11
Разом з ненавченими воювати поліцаями
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24.04.2025 11:15
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто залишив в окупації архивні документи? Зе чинуші які наввипередки тікали??!
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24.04.2025 11:14 Ответить
Разом з ненавченими воювати поліцаями
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24.04.2025 11:15 Ответить
а Чонгар не на часі ..і в цілому травневі шашлики
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24.04.2025 11:16 Ответить
А чому ж, *****, архів не вивезли клоуни зелені? Вони ж знали, що путін нападе, ЧИ НІ? Ніхто ж за ПІВРОКУ не попереджав, правда?
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24.04.2025 11:16 Ответить
звісно не знали ))) ..шашлик-машлик
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24.04.2025 11:17 Ответить
Вава нє вінават, ета нє он должен бил гатовіть страну к абаронє, нє-нє-нє
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24.04.2025 11:25 Ответить
боневтік готовив Україну до здачи ***** (оманський договорняк), тому розмінував Чонгар і архіви були не вивезені. для зеленого зрадника головне було -дєнь побєди і шашлики.
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24.04.2025 11:46 Ответить
Нєхарошій товаришч Сталін евакуйовував музеї, архіви, банки... початок війни він конєчно потужно просрав, як і Зеленський, але зелька просрав взагалі все.....
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24.04.2025 11:42 Ответить
А як же оцінена, ОТАКА бездіяльність, зеленського, гончарука та шмигаля з держСекретарями та діячами з ОДА і ДержАрхіву!?!?
Десятки правопохоронних структур, з грошовими ОКЛАДАМИ, просто лупають очима, як і оті верещучки з шмигалями???
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24.04.2025 11:49 Ответить
А всеволишь треба було підирвати антоновський міст……
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24.04.2025 12:03 Ответить
Причетних поцілюют тісно в сраку. Кінець.
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24.04.2025 13:17 Ответить
"причепний" №1 преЗедент Зеленський.
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24.04.2025 13:24 Ответить
 
 