Росія вивезла з Херсону майже 360 тис. архівних документів: оприлюднено імена причетних, - ГУР

Після звільнення Херсона виявлено, що російські окупанти незаконно вивезли з міста близько 360 тисяч одиниць зберігання архівних документів Національного архівного фонду України.

Про це повідомила ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом з 2014 року під контролем РФ опинилося понад 5 мільйонів одиниць НАФ з тимчасово окупованих територій, включно з Кримом, Донеччиною, Луганщиною та Херсонщиною. Частина архівів була вивезена до Росії, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року.

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На порталі War&Sanctions у розділі "Викрадена спадщина" оприлюднено список осіб та організацій, причетних до цих дій. Серед них:

Андрєй Артізов - керівник російського держархіву;

Олег Лобов - голова так званої "державної архівної служби Республіки Крим";

Іріна Краснонос - директорка так званого "архіву міста Севастополь";

• Віталій Сємьонов - засновник і керівник громадської організації "Архівний дозор";

А також співробітники так званого "державного архіву Республіки Крим", які у 2022 році безпосередньо брали участь у незаконному вивезенні державних архівних фондів Херсонської області.

"ГУР МО України та Державна архівна служба України й надалі викриватимуть осіб і структури, причетні до спроб знищення історичної пам’яті, викривлення історії, спроб знищення національної ідентичності українського народу та приховування доказів воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

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