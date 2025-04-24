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Новини Вивезення архівів до РФ
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Росія вивезла з Херсону майже 360 тис. архівних документів: оприлюднено імена причетних, - ГУР

ГУР у Запорізькій області знищили кілька транспортних засобів окупантів і РСЗВ

Після звільнення Херсона виявлено, що російські окупанти незаконно вивезли з міста близько 360 тисяч одиниць зберігання архівних документів Національного архівного фонду України.

Про це повідомила ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом з 2014 року під контролем РФ опинилося понад 5 мільйонів одиниць НАФ з тимчасово окупованих територій, включно з Кримом, Донеччиною, Луганщиною та Херсонщиною. Частина архівів була вивезена до Росії, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року.

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На порталі War&Sanctions у розділі "Викрадена спадщина" оприлюднено список осіб та організацій, причетних до цих дій. Серед них:

  • Андрєй Артізов - керівник російського держархіву;
  • Олег Лобов - голова так званої "державної архівної служби Республіки Крим";
  • Іріна Краснонос - директорка так званого "архіву міста Севастополь";
    • Віталій Сємьонов - засновник і керівник громадської організації "Архівний дозор";

А також співробітники так званого "державного архіву Республіки Крим", які у 2022 році безпосередньо брали участь у незаконному вивезенні державних архівних фондів Херсонської області.

"ГУР МО України та Державна архівна служба України й надалі викриватимуть осіб і структури, причетні до спроб знищення історичної пам’яті, викривлення історії, спроб знищення національної ідентичності українського народу та приховування доказів воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: 

росія (65223) Херсон (3362) Держархівслужба (17) ГУР (501) Херсонська область (5759) Херсонський район (270)


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Топ коментарі
+17
А чому ж, *****, архів не вивезли клоуни зелені? Вони ж знали, що путін нападе, ЧИ НІ? Ніхто ж за ПІВРОКУ не попереджав, правда?
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24.04.2025 11:16
+16
А хто залишив в окупації архивні документи? Зе чинуші які наввипередки тікали??!
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24.04.2025 11:14
+11
Разом з ненавченими воювати поліцаями
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24.04.2025 11:15
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А хто залишив в окупації архивні документи? Зе чинуші які наввипередки тікали??!
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24.04.2025 11:14 Відповісти
Разом з ненавченими воювати поліцаями
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24.04.2025 11:15 Відповісти
а Чонгар не на часі ..і в цілому травневі шашлики
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24.04.2025 11:16 Відповісти
А чому ж, *****, архів не вивезли клоуни зелені? Вони ж знали, що путін нападе, ЧИ НІ? Ніхто ж за ПІВРОКУ не попереджав, правда?
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24.04.2025 11:16 Відповісти
звісно не знали ))) ..шашлик-машлик
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24.04.2025 11:17 Відповісти
Вава нє вінават, ета нє он должен бил гатовіть страну к абаронє, нє-нє-нє
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24.04.2025 11:25 Відповісти
боневтік готовив Україну до здачи ***** (оманський договорняк), тому розмінував Чонгар і архіви були не вивезені. для зеленого зрадника головне було -дєнь побєди і шашлики.
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24.04.2025 11:46 Відповісти
Нєхарошій товаришч Сталін евакуйовував музеї, архіви, банки... початок війни він конєчно потужно просрав, як і Зеленський, але зелька просрав взагалі все.....
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24.04.2025 11:42 Відповісти
А як же оцінена, ОТАКА бездіяльність, зеленського, гончарука та шмигаля з держСекретарями та діячами з ОДА і ДержАрхіву!?!?
Десятки правопохоронних структур, з грошовими ОКЛАДАМИ, просто лупають очима, як і оті верещучки з шмигалями???
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24.04.2025 11:49 Відповісти
А всеволишь треба було підирвати антоновський міст……
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24.04.2025 12:03 Відповісти
Причетних поцілюют тісно в сраку. Кінець.
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24.04.2025 13:17 Відповісти
"причепний" №1 преЗедент Зеленський.
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24.04.2025 13:24 Відповісти
 
 