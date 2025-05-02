162 0
Россия нанесла более 70 ударов по Сумской области за сутки, - ОВА
В течение суток, с утра 1 до утра 2 мая 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов территории области.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки зафиксированы в 23 населенных пунктах, входящих в состав девяти территориальных громад.
Наиболее интенсивные обстрелы произошли в Сумском и Шосткинском районах. Российская армия активно применяла управляемые авиабомбы (КАБы) - 15 ударов - и более 30 раз атаковала FPV-дронами.
В результате обострения ситуации, совместными усилиями местных властей, спасателей, полиции и волонтеров из приграничных громад были эвакуированы 27 человек.
В течение суток воздушная тревога в Сумской области продолжалась 12 часов 29 минут.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль