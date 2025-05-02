РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11663 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
162 0

Россия нанесла более 70 ударов по Сумской области за сутки, - ОВА

Россияне атаковали Запорожье

В течение суток, с утра 1 до утра 2 мая 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов территории области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Атаки зафиксированы в 23 населенных пунктах, входящих в состав девяти территориальных громад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обманул 10 человек, собирая средства для нужд ВСУ: в Сумах разоблачен псевдоволонтер. ФОТО

Наиболее интенсивные обстрелы произошли в Сумском и Шосткинском районах. Российская армия активно применяла управляемые авиабомбы (КАБы) - 15 ударов - и более 30 раз атаковала FPV-дронами.

В результате обострения ситуации, совместными усилиями местных властей, спасателей, полиции и волонтеров из приграничных громад были эвакуированы 27 человек.

В течение суток воздушная тревога в Сумской области продолжалась 12 часов 29 минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне 124 раза обстреляли Сумщину: ранены три человека, повреждены 16 домов

Автор: 

Сумская область (3161) война в Украине (4044)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 