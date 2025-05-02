Росія завдала понад 70 ударів по Сумщині за добу, - ОВА

Протягом доби, з ранку 1 до ранку 2 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів території області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки зафіксовано в 23 населених пунктах, що входять до складу дев’яти територіальних громад.

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Найбільш інтенсивні обстріли відбулися у Сумському та Шосткинському районах. Російська армія активно застосовувала керовані авіабомби (КАБи) - 15 ударів - та понад 30 разів атакувала FPV-дронами.

Унаслідок загострення ситуації, спільними зусиллями місцевої влади, рятувальників, поліції та волонтерів з прикордонних громад було евакуйовано 27 осіб.

Упродовж доби повітряна тривога в Сумській області тривала 12 годин 29 хвилин.

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