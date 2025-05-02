Россияне наращивают наступательные возможности на Лимано-Купянском направлении, - НГУ "Рубіж"

Лимано-Купянское направление является одним из самых горячих на фронте, сейчас россияне там наращивают наступательные возможности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом рассказал майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеіж" Дмитрий Кожубенко.

"Бригада "Рубіж" не меняет своей дислокации. Мы продолжаем держать оборону на Лиманском направлении. Соответственно, можно представить, какое давление сейчас испытывают наши ребята, ведь Лимано-Купянское направление - одно из самых горячих. К сожалению, РФ, согласно сводкам Генштаба, имеет определенное продвижение в этом районе", - отметил Кожубенко.

Он добавил, что в районе обороны бригады "Рубіж" противник не имеет успехов, ведь наши защитники стоят мужественно. Но ситуация остается сложной, поскольку враг бросает значительные силы на прорыв нашей обороны.

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"Погодные условия также влияют, враг наращивает свои наступательные возможности. Почва уже невязкая, и бронетехника может свободно передвигаться. Появляются листья на деревьях - это дополнительная маскировка для противника", - рассказал он.

Также сообщается, что операторы разведывательных дронов обнаруживают скопления личного состава врага, после чего артиллерия и операторы FPV-дронов отрабатывают по этим скоплениям.

"Отрабатываем по большим и малым целям, без разницы. Ведь любая цель - это угроза для жизни наших военнослужащих", - добавил Кожубенко.

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